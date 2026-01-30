"Ni yo haría algo así"; así fue el pique de Neal Maupay con Antony

La llegada de Neal Maupay al Sevilla Fútbol Club ha generado mucha expectación. El francés, que será presentado el próximo miércoles 4 de febrero si no ocurre nada extraordinario, es conocido por su faceta ofensiva y su carisma dentro y fuera de la cancha. Tras una temporada en la que no ha tenido el protagonismo esperado en el Olympique de Marsella, el galo ha recalado en la entidad nervionense como cedido durante media temporada, buscando reforzar el ataque de un equipo necesitado de goles. Pese a que la segunda vuelta ya ha comenzado, el delantero aún tiene por delante varias jornadas para demostrar el por qué de su incorporación, aunque una de ellas destaca por varios motivos.

Aún sin horario confirmado, Sevilla y Real Betis Balompié se verán las caras el fin de semana del 27 de febrero al 1 de marzo, un encuentro que añade este curso un poco más de picante si cabe. Maupay se reencontrará con Antony, futbolista que actualmente milita en la disciplina verdiblanca, pero con el que ha compartido dos temporadas en la Premier League. El francés no se limitaba a demostrar su faceta de 'canchero' únicamente en el césped, sino que de vez en cuando le gustaba incendiar las redes sociales con comentarios como el que muchos aficionados béticos y sevillistas han rescatado tras su llegada a Nervión.

Era el 21 de abril de 2024, y el Manchester United llegaba a la final de la FA Cup tras eliminar en penaltis al Coventry City. Los Diablos Rojos vieron cómo su rival conseguía remontar un 0-3 que levaría a ambos equipos a los once metros. En aquella ocasión, la buena actuación de André Onana bajo los palos y el último lanzamiento de Rasmus Hojlund dieron el pase a los mancunianos, siendo muy sonada la celebración de Antony tras aquella clasificación, que se llevó la mano a la oreja mientras miraba a los rivales. Maupay, polémico como siempre, publicó un tweet en el que aseguraba que aquello era demasiado incluso para él: "Para que conste, ni yo haría eso".

La respuesta de Antony

Aquella polémica celebración no quedó ahí, ya que Ten Hag fue cuestionado en rueda de prensa por lo sucedido tras los penaltis. El técnico del Manchester United defendió a su jugador ya que había sido "provocado", aunque reconoció que no debería haberlo hecho. El propio Antony publicó un mensaje en sus redes sociales aclarando lo sucedido y el por qué de su actuación: "El Coventry demostró por qué llegó a la semifinal. Buscamos este puesto en la final para nuestra afición y lo logramos. El trato que recibió nuestra afición por parte de sus jugadores fue desagradable, y yo, en el calor del momento, reaccioné a las provocaciones en una defensa natural de mi club".

Si nada lo impide, Neal Maupay y Antony volverán a reencontrarse en poco menos de un mes sobre el césped del Estadio de La Cartuja. La situación es muy distinta en el Real Betis Balompié y el Sevilla Fútbol Club, con los verdiblancos a las puertas de disputar los cuartos de final de la Copa del Rey y los octavos de la UEFA Europa League, mientras que el cuadro nervionense busca lograr la salvación de una forma más holgada que el pasado curso.