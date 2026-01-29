Maupay y el papel de Kondogbia: "Me empujó todavía más a venir aquí"

Neal Maupay ofreció sus primeras palabras como jugador del Sevilla en los medios del club. Tras firmar y tener la primera toma de contacto con sus compañeros, aseguró que tiene "muchas ganas de empezar". Además, desveló una conversación previa a su llegada a Nervión con el técnico Almeyda: "Me dijo que necesitaba un jugador como yo y yo le contesté que esperaba que hubiese un acuerdo rápido entre los clubes para poder venir a Sevilla y jugar en su equipo".

El delantero también habló sobre su relación con el técnico. "Lo conozco como entrenador y como jugador, me gusta su mentalidad y lo que está consiguiendo con el equipo. Cuando hablé con él por teléfono, a veces tu corazón te dice qué es bueno y qué no lo es para ti; sentí que era un buen entrenador y mejor persona. Es muy cercano con los jugadores y te da mucha confianza, que es algo que yo necesito, así que seguro que funcionará bien", dijo sobre el técnico argentino.

Unos meses complicados

En cuanto a su primera parte de la temporada, ha destacado que ha sido "complicado estar al margen, viendo al equipo jugar cada fin de semana, pero sabía que tenía que estar preparado, entrenando duro, porque habría oportunidades para mí en enero".

También desveló que preguntó a un exsevillista como Kondogbia, que juega actualmente en el Marsella, tanto por el club como por la ciudad, y señaló que fue clave. "Él me empujó todavía más a venir aquí aunque no me hacía falta. Me dijo que aunque solo estuvo un año, le encantó el club y también la ciudad. Me dijo que iba a encajar aquí, si ya estaba convencido al 100%, estuve seguro al 110%", señaló.

Además, señaló que entiende perfectamente el español y que espera ponerse al día muy pronto. "Hay algunos compañeros franceses y eso me ayuda. También Azpilicueta habla francés. Además, espero hablar pronto español para estar totalmente compenetrado con el equipo. Mi madre es argentina y soy un poco parecido a ella. Además, mi madre está muy contenta porque por fin voy a hablar español. Ella siempre me habló en español pero he sido un poco vago en ese sentido porque hablaba inglés. Solo hablo un poco, pero ahora que estoy aquí voy a perfeccionarlo".

Maupay y su compatibilidad con Akor Adams en la delantera

Sobre su rol en el campo, comentó que ha jugado "en ataque, con otro delantero e incluso por detrás del delantero. Me gusta moverme mucho por el campo y me puede venir bien jugar con otro delantero que vaya al balón largo o que pelee con los defensas para poder ir al espacio. Haré lo que me pida el entrenador". En cuanto a su compatibilidad con Akor Adams, cree que pueden jugar juntos. "Somos diferentes, tenemos cualidades distintas y espero poder jugar junto a él. Daremos el máximo para ganar partidos y hacer felices a los aficionados".

Tras sus primeros entrenamientos con el Sevilla, se mostró muy contento con las sensaciones. "Han ido muy bien, he hecho los primeros goles. Me ha llamado la atención ver a todo el mundo sonriendo y de buen humor. Cuando llegas a un sitio y ves a todo el mundo así, eso ayuda mucho".

El francés ya está inscrito y el lunes podría debutar en Son Moix frente al Mallorca, antes de ser presentado oficialmente como nuevo jugador del Sevilla este miércoles.