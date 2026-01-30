Desde la llegada de Antony al Betis sólo Mbappé lo supera en un dato clave

La victoria del Betis en Europa League ante el Feyenoord este pasado jueves dejó varias noticias positivas. La mayor, que pasa como 4º clasificado, se ahorra una ronda y tendrá preferencia de campo en las dos próximas. Las otras, relacionadas con algunos futbolistas. El más importante, Antony. El brasileño fue el mejor de los verdiblancos, anotó un auténtico golazo y regaló otro a Ez Abde con un pase espectacular. El brasileño y el marroquí forman una dupla tremenda. Este curso ya acumulan entre los dos 30 intervenciones de gol (goles + asistencias), llevando Antony 17 y Abde 13. Pero hay otro dato más en el que el brasileño destaca de sobremanera.

El conjunto de Pellegrini necesitaba gol, jerarquía y potencial en Europa, y eso es lo que le ha dado Antony desde su llegada. Y es que desde la llegada del de Osasco hace ya un año, es el segundo futbolista en competición europea (obviando las rondas previas) que más participaciones de gol acumula, solo por detrás de Kylian Mbappé.

Un rendimiento espectacular de Antony

En total suma 14 participaciones de gol en Europa. El francés suma 17. Son 8 goles y 6 asistencias del sudamericano en el Betis que han servido para colocarlo en la final de la UEFA Conference League el curso pasado y, este año, hacerlo de momento en los octavos de final de la UEFA Europa League. Un futbolista que está siendo por momentos criticado, pero que cuando se revisan las cifras se confirma que está dando un rendimiento excelso en su primera temporada completa en el Betis.

Y es que además, lleva con pubalgia desde el partido ante el Getafe, jugando con dolor y sacrificándose por su equipo. "Hoy es un día muy especial para mí. Vengo jugando con sacrificio. Todos en mi equipo, el míster, todos saben el dolor que tengo desde el partido del Getafe. Tengo mucho dolor, pero por este club hago el sacrificio y tengo mucho orgullo de vestir la camiseta de Betis", comentaba en zona mixta.