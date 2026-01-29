Pellegrini: "Pasamos el primer paso de la trilogía en casa con éxito"

Feliz por el deber cumplido, Manuel Pellegrini destacó la importancia del triunfo, "sufrido al final", del Betis ante el Feyenoord que le permite esperar rival ya en los octavos de final de la Europa League ahorrándose los dos partidos del play off, por lo que el técnico se mostró "contento por conseguir el objetivo" gracias a "un buen primer tiempo", aunque al final se sufrió "por la tensión de que pudieran empatar". "Perdimos el balón aun jugando con uno más", se lamentó el preparador verdiblanco, quien, sin embargo, al final se queda con un "importante cuarto puesto" en la fase liga de esta Europa League.

"Ofensivamente en el primer tiempo estuvimos bien. Con Abde y Antony en las bandas y pudimos armar el volumen ofensivo que nos gusta, aunque defensivamente dimos licencias que hay que corregir. Por fortuna Pau López estuvo muy bien. Nos generaron ocasiones claras. No anduvimos bien, pero logramos el objetivo de ser cuarto y seguir en tres competiciones peleando por todo pese a las bajas por lesión", recordó el técnico, que no espera recuperar a nadie para este domingo contra el Valencia en LaLiga.

El Ingeniero destacó el valor de queda quedar cuarto, algo que no puede desligar de "seguir vigentes en las otras dos competiciones con una cantidad importantes de jugadores fuera". "El plantel está respondiendo muy bien", resumió el entrenador bético. "El 2-1 nos apretó y no tenía muchos jugadores creativos en el banquillo y era difícil hacer algún cambio que nos ayudara, porque nos faltaba tener más control del balón al final", dijo para explicar el motivo de hacer sólo dos cambios. Quedan días antes del cierre del mercado, pero no quiere hablar el preparador heliopolitano de ningún posible refuerzo porque "hay que ver situaciones en el plantel, las salidas, el dinero...".

Cuestionado sobre Antony, que sigue jugando con dolor, indicó que "una vez que calienta se le amortigua su dolor". "Quizá le hicimos jugar más tiempo de lo deseado, pero el encuentro se complicó y había que asegurarlo. Lo llevamos con precaución durante la semana, porque es una lesión complicada, aunque cuando calienta el cuerpo puede seguir trabajando sin problemas", reiteró Pellegrini, para quien "lo más importante es ahorrarse esos dos partidos del play off y entrar entre los cuatro primeros permite pasar directos a octavos y jugar la vuelta en casa".

"Pasamos el primer paso de la trilogía en casa con éxito. Ahora viene LaLiga, estamos a dos puntos del quinto cuando quedan 51 puntos, Es la tercera mejor en los seis años y seguimos en las tres competiciones con un plantel muy diezmado. Pelearemos por los tres puntos contra el Valencia. Está difícil que recuperemos a alguien para el domingo. Quizá para el jueves alguno. Riquelme, Cucho, Júnior... Dependerá del informe médico. Primero nos centramos en el encuentro liguero y ya pensaremos después en el partido de Copa. Desde ya el partido más importante es el del Valencia en casa", finalizó.