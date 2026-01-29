Antony y el sacrificio de "jugar con dolor por el Betis"

Antony fue protagonista del duelo contra el Feyenoord. Gol y asistencia en un momento de la temporada en el que no le estaban saliendo las cosas por un problemas en el pubis que le impide rendir como quiere, aunque por el Betis tiene claro que el scrificio merece la pena.

"Muy feliz. Sabíamos de la importancia de este partido. Veníamos de perder y fue difícil, pero ganar hoy nos daba mucha confianza", dijo el brasileño en los micrófonos de Movistar, mostrándose "feliz por el gol y la asistencia, pero más por los tres puntos".

Y es que el brasileño no estaba rindiendo como se esperaba por una lesión que no acaba de desaparecer y que le impide dar el 100%

"Vengo jugando con mucho sacrificio. Todos saben del dolor que tengo desde el partido con el Getafe, pero por este club me sacrifico porque es un orgullo vestir la camiseta del Betis. Juego con muchas molestias y dolor. Quería hacer las cosas bien, pero me molestaba mucho. Sé el potencial que tengo y no podía, pero quiero seguir peleando por el club. Paré una semana y me siento un poco mejor, pero siguen las molestias y seguiré sacrificándome cada vez que me ponga la camiseta del Betis", dijo el brasileño.