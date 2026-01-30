Antony se pone la capa de líder pese a los dolores para conducir al Betis

Satisfacción final para todos los béticos al disfrutar con su equipo como cuarto en la fase liga de la segunda competición europea. Los hombres de Pellegrini tuvieron una primera mitad brillante y después supieron sufrir para conservar el marcador en los minutos finales.

Antony | Si el golpeo tiene mérito, qué decir del centro y de la pelea

Antony se interesa por la grave lesión de Shaqueel van Persie. / Antonio Pizarro

El brasileño recobró la inspiración en la cita europea frente a un rival contra el que, seguro, ya protagonizaría duelos al máximo nivel durante su exitosa etapa en el Ajax. Se olvidó durante un rato de sus dolores por la pubalgia y marcó un golazo impresionante. No necesitó coger impulso para poner el balón en el sitio justo. Después su centro a Abde también fue brillante y el público le agradeció su pelea en el primer tiempo por un balón que se iba fuera.

Pau López | Estuvo providencial ante el desacertado Larin

Pau López tapa el disparo de Larin en la primera gran oportunidad que le sacó. / Antonio Pizarro

Nada que ver con la actuación que protagonizara el domingo contra el Alavés. Pellegrini mantuvo su confianza en él y le respondió como deben hacerlo todos los futbolistas, con un partido bastante bueno. Le paró todo a Larin. Eso sí, salió regular en el gol.

Abde | Cada vez que interviene se huele la posibilidad del gol

Abde baila con Antony tras el primer gol. / Antonio Pizarro

Le anularon un tanto nada más comenzar el encuentro por una falta de Antony de las que se pueden pitar o no, pero el marroquí perduró en el intento e hizo un tanto que lo firmaría cualquier delantero centro: un cabezazo picado al poste. Siempre creó peligro.

Ángel Ortiz | Tuvo muchos problemas con el luso Borges

Ángel Ortiz intenta llegar antes que Borges, que le dio muchos problemas. / AFP7 | Europa Press

Es verdad que tampoco encontró muchas ayudas ni de Antony ni de Diego Llorente, pero el lateral derecho tuvo más problemas de los normales con el portugués Borges, que era el que jugaba por su banda. Permitió muchos centros al área.