El famoso video de Pellegrini que le dio la vida al Betis ante el Atlético: los jugadores lo agradecen

Muchas cosas tenían que cambiar en el Real Betis Balompié tras el partido copero ante el Atlético de Madrid de cara al partido del pasado domingo en LaLiga, y vaya si Manuel Pellegrini las cambió. El entrenador verdiblanco supo corregir los errores que demostró haber cometido y que al mismo tiempo admitió tras el torneo del K-O, consiguiendo una victoria clave para los suyos que les mantiene en la quinta plaza, recorta puntos a los colchoneros y abre distancia con sus perseguidores. Pero ese cambio tanto del rendimiento del entrenador como de los jugadores tiene un epicentro: el famoso ya video de Pellegrini durante la semana antes del choque liguero.

Y es que ha habido al menos dos intervenciones que se conozcan del entrenador chileno. Una, en el entrenamiento previo del sábado, donde antes de que comenzase la sesión tenía una conversación directa con sus jugadores en la ciudad deportiva Luis del Sol. El otro, un video proyectado en una 'clase de análisis táctico' que suele ser habitual antes de todos los partidos pero que en este caso cobraba más importancia.

Pellegrini dialoga con sus jugadores en un entrenamiento en la ciudad deportiva. / David Arjona / Efe

Antony recordó la importancia que tuvo este aspecto

"El míster ha hecho un vídeo del partido que perdimos y fue importante para hacer autocrítica. La semana ha sido importante, la charla del míster. Teníamos que cambiar sí o sí, hemos demostrado que somos una familia. Ha sido un partido diferente, feliz por el resultado. Cambiamos la energía y la intensidad. Sabíamos que teníamos que cambiar todo", comentaba el brasileño en zona mixta.

"El otro día saltamos a presionar, normal, en casa, y los primeros 15 minutos lo hicieron muy bien. Cuando saltamos a la presión el Atlético encontró entre Barrios, Koke, Baena y Griezmann toques muy fáciles de cara, buscando a Lookman al espacio. Hoy había que cortar un poco esos circuitos, que no jugasen tan fácil, juntarse un poco más por dentro. Una vez lo logramos optaron por ir por fuera, defendimos muy bien los centros laterales y ahí estuvo la clave del partido", analizaba también Fidalgo.

El intervencionismo de Pellegrini, una muestra más

Este video que se inserta arriba es del partido de la temporada pasada en el mismo escenario. El conjunto verdiblanco no estaba realizando precisamente su mejor partido y en la pausa de hidratación el Ingeniero se pegó este enfado sin precedentes para corregir todo lo que estaban haciendo mal sus futbolistas.

Un entrenador que tiene fallos tácticos en su equipo que vienen sin corregirse desde hace algunos años, pero que al mismo tiempo esto representa un 10% de todo lo positivo que le aporta a la entidad heliopolitana.