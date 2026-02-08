Pellegrini: "La seguridad defensiva la cambiamos mucho"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa tras el triunfo de su equipo en el Metropolitano.

Cambios

"Cambiamos mucho la seguridad defensiva. Concedimos el primer gol en un córner, luego llegó el segundo gol y el tercero en desajuste defensivo. Lo analizamos y seguimos el camino correcto. Fue una derrota dolorosa y todavía duele, pero hay que mantener seguridad en lo que uno hace".

Juntar líneas

"Creo que ha sido clave mantener seguridad defensiva de no regalar tres goles como el partido pasado. Estuvimos intensos en la recuperación, concentrados y no dimos los espacios como en el partido anterior".

Apartado psicológico o táctico

"Fue muy fuerte la derrota, pero nosotros venimos de una temporada bastante buena. Tuvimos una actuación muy mala, un traspié importante, pero no íbamos a echar todo a la basura por eso. Nos concentramos en sumar los tres puntos. Quedan muchos puntos, después la Europa League. Debe ser el noveno partido en 28 días, nos pasó factura el partido pasado. El camino trazado lo intentamos mantener ya sea con momentos peores o mejores".

Orgullo

"Es como intentamos jugar siempre. No siempre se puede. Es importante tener seguridad defensiva y trabajar el partido noventa minutos. Sobre todo con rendimientos individuales altos de los jugadores".

Planteamiento idea

"La verdad que la idea fue la misma. Esperamos al Atlético un poco más atrás porque a ellos les gusta jugar con espacios. En casa presionamos más arriba, cometimos errores, los analizamos, hicimos la autocrítica y hoy día estuvimos más juntos, más concentrados y no cometimos errores del partido pasado".

Fidalgo y Antony

"Me alegro mucho por él, fue un gran gol. Viene con problema de pubalgia, pero no le impide jugar. Lo sabe llevar muy bien. Álvaro se está integrando al funcionamiento del equipo. Pierde muy pocos balones, tiene buena técnica. Me alegro por Bakambu, tuvo dos oportunidades, no las convirtió, pero trabajó todo el partido. Somos un plantel y entre todos debemos sacar dos competiciones lo mejor posible".