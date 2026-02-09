El regalo de Aitor Ruibal a un bético tras la victoria del Betis ante el Atlético

El Real Betis Balompié consiguió una victoria importantísima este domingo ante el Atlético de Madrid como un broche necesario pero al mismo tiempo igual de brillante a una de las semanas más complicadas de la temporada para los de Manuel Pellegrini. Muchos cambios tácticos (reconocidos por los futbolistas gracias a un video preparado por el Ingeniero y por el resto del staff durante la semana) y sobre todo, muchos cambios de actitud. Uno de ellos fue Aitor Ruibal, que completó un partido bastante bueno en la noche de este pasado domingo a diferencia del pasado jueves a pesar de tener a los mismos rivales enfrente.

Pero el catalán, al margen de por lo realizado en el terreno de juego, también fue protagonista por un pequeño detalle que tuvo con un aficionado bético que estaba en la grada del Riyadh Air Metropolitano.

Consiguió la camiseta de su ídolo

"Aitor, este niño sueña con tu camiseta", decía la pancarta. Cuando el futbolista del conjunto verdiblanco vio al pequeño bético se acercó a él al finalizar el partido y sin dudarlo le dio la camiseta.

Un gesto no demasiado habitual en los últimos tiempos y que futbolistas como Aitor siempre suelen realizar. Para ese aficionado la noche salió redonda. Victoria en el partido de su equipo y regalo para cerrar el broche.