Los fichajes ilusionantes en la cantera del Betis en este mercado

Uno de los pilares en el nuevo proyecto económico del Real Betis Balompié es la revalorización y el crecimiento de su cantera con el objetivo de que cada vez con más frecuencia sigan nutriendo de futbolistas revalorizables al primer equipo que, a la postre, puedan generar plusvalías íntegras para las arcas de la entidad. Pero además, los movimientos que se han realizado en este mercado también tienen como objetivo (en parte) reforzar a un filial de Dani Fragoso que tiene el complicado pero todavía posible objetivo de conseguir la permanencia en Primera Federación esta temporada tras llevar prácticamente todo el curso en el pozo.

Las primeras decisiones se tomaron en el aspecto de las salidas. Mawuli Mensah se ha marchado traspasado al Zaragoza, Sergio Arribas ha hecho lo propio con el Cádiz abandonando su cesión en Huesca, Félix Garreta y Destiny al Antequera y se han roto cesiones que no estaban funcionando como las de Douda Traoré o Yoan Koré, junto a la rescisión de Keimer Sandoval. En el apartado de las incorporaciones se puede hablar de tres nombres propios.

Robson, el nuevo jugador del Betis Deportivo / R. F.

El filial del Betis se refuerza buscando la permanencia

Una vuelta importante ha sido la de Ismael Barea. Desde la llegada de Jesús Galván al Mirandés, su rendimiento cayó en picado, pero sobre todo sus oportunidades. Un centrocampista de su talla y de su proyección podía ser bastante útil para ayudar a los de Dani Fragoso y nada más volver a pisar Sevilla, jugó como titular un total de 55 minutos con buenas sensaciones. Tampoco fue fructífera la cesión de Jorge Luis Rodríguez al Arenas de Getxo, que terminó jugando minutos residuales tras comenzar la temporada siendo más titular que suplente. Ya está de vuelta con el Betis Deportivo para aportar más en este complicado objetivo que es la permanencia.

Como fichaje ilusionante para los aficionados llega Robson Fernandes cedido desde el Palmeiras con una opción de compra de cuatro millones de euros por el 50% de los derechos del futbolista. Unas cantidades que hablan del enorme futuro que se le augura y lo que podría suponer ya no sólo para el segundo equipo, sino a futuro para un Manuel Pellegrini que siempre suele tener muy en cuenta a la cantera.

Rafael Guzmán, nuevo fichaje del Betis Juvenil

Otro fichaje ilusionante para el Juvenil DH

En el caso del Juvenil División de Honor de Javier Barrero también ha habido un nuevo refuerzo para la defensa. Rafael Guzmán llega procedente de Universitarios y firma hasta 2028. Ha sido internacional en las categorías inferiores y se hablan maravillas de él. Acaba de cumplir 18 años y el salto a Europa siempre es complicado, pero es una muestra más del enorme rastreo que se realiza por parte de la dirección de cantera comandada por Miguel Calzado.

"Es un chico que tiene buenas condiciones y el plan con él es el mismo que con cualquier otro chico. Se incorporará al equipo sub 19 para que se vaya adaptando a lo que es el club y a una liga tan competitiva como es España. Allí se va a intentar mejorarlo y desarrollarlo, con la idea de que pueda dar el salto al fútbol profesional", analizaba Calzado recientemente.

Además, también ha firmado al delantero senegalés Fara Ndiaye, el cual ha sido incluso inscrito y puesto a las órdenes del entrenador.