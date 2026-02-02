Robson Fernandes, un central como opción de futuro para el Betis

El Betis mantiene su filosofía de rastrear el mercado internacional en busca de jóvenes promesas, aunque ya ha rescindido a varios del filial, y tiene muy avanzadas las conversaciones para incorporar a Robson Fernandes, defensa brasileño de 19 años que llegaría para reforzar el segundo equipo, según avanzó Nosso Palestra. El futbolista pertenece al Palmeiras, jugando en el filial, y es internacional sub 20 con Brasil.

La operación se perfila como una cesión hasta el final de la temporada, con una opción de compra incluida, y el club verdiblanco confía en cerrar el acuerdo en las próximas horas. La principal traba es su condición de extracomunitario, ya que el jugador no dispone de pasaporte europeo.

Robson ha participado en siete encuentros en este arranque de curso con el equipo sub 20 del conjunto paulista. Destaca por su polivalencia, ya que puede actuar tanto en el eje de la defensa por ambos perfiles como en la posición de mediocentro defensivo.

Este posible refuerzo encaja en la nueva línea de trabajo del Betis Deportivo, que en los últimos días ha dado salida a jugadores como Yan Koré, Destiny y Traoré, en una clara reestructuración de la plantilla bajo la dirección de Dani Fragoso.