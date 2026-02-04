El Betis Juvenil DH golea y pasa a octavos de la Youth League: la fiesta del fútbol de cantera en Heliópolis

El Real Betis Balompié sigue demostrando que si no tiene la mejor cantera de España está muy cerca de conseguirlo. Y es que no es una afirmación sin fundamento, ya que los datos hablan por sí solos en las diferentes categorías del fútbol base torneo tras torneo. Pero sin duda, la que más viene dando que hablar en las últimas temporadas es la de su equipo juvenil tenía a Dani Fragoso a los mandos y que ahora está viviendo un inicio de etapa maravilloso con Javier Barrero. Por primera vez en la historia esta categoría en el conjunto andaluz alcanza los octavos de la competición.

En la tarde de este miércoles, los heliopolitanos afrontaban los dieciseisavos de final de la UEFA Youth League, más conocida como la 'Champions de Juveniles', y lo hacía ante un rival complejo y complicado como el Tottenham inglés. Era un duelo difícil hasta el punto de tener delante a un rival que venía de endosarle al Villarreal (otra de las grandes canteras de nuestro país) cinco tantos. Pero jugar en la ciudad deportiva Luis del Sol es algo complejo y así lo vivieron en su piel los ingleses. Comenzaron ganando, pero los béticos remontaron el partido (5-1) con cinco goles que supusieron una fiesta en Heliópolis pero sobre todo, con un juego que encandila a los aficionados y que evidencia la calidad que tiene en cada una de las posiciones el equipo verdiblanco.

Un equipo plagado de posibles jugadores de primer nivel

Los protagonistas de la remontada fueron José Antonio Morante en primer lugar, Rodrigo Marina, Emmanuel N’Goran y los otros dos tantos que le dieron al delantero bético el hat-trick. Fueron los nombres propios del partido, sobre todo en un día en el que vuelve a la memoria la convocatoria que ya ha tenido el nueve con Manuel Pellegrini en el primer equipo y el debut reciente del extremo.

Pero la realidad es que este encuentro ante los británicos demuestra dos cosas: que a nivel de funcionamiento colectivo ha sido uno de los mejores partidos del curso, con un caudal ofensivo desbordante y con destellos de calidad a nivel individual constantes, en prácticamente cada jugada. Pero sobre todo es que, teniendo en cuenta lo complicado que es para un canterano hoy día tener protagonismo en un Betis con una plantilla élite, hay varios jugadores que tienen cara de debut e importancia en dos o tres años. El propio Morante JR, Rodrigo Marina, Óscar Masqué, Miguel Romero, Rica Fúnez, Emmanuel, Manu González, Corralejo... La hornada es desbordantemente ilusionante para los aficionados, como así lo manifiestan en la calle y en redes sociales.

La exigencia diaria, la clave de la cantera

"Chicos, habéis hecho historia. Habéis hecho historia. Todos y cada uno de vosotros. Los que habéis jugado, los que habéis salido, los que no han podido jugar... Enhorabuena por hacer historia, pero la rueda no para, y no para hasta junio. Tenemos que reventarla". Ese era el mensaje que daba el entrenador Javier Barrero a los suyos, que están inmersos en cuartos de final de la Copa del Rey ante el Real Madrid, y un tú a tú que va a dar mucho que hablar en la competición liguera con el Granada (al que ya apeó de la competición del K.O).