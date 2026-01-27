El Sevilla anuncia la cesión de Alfon al Villarreal con opción de compra

Alfonso González Martínez (Albacete, 04-05-1999), Alfon futbolísticamente, ha sido cedido por el Sevilla al Villarreal con una opción de compra, según anunció en la noche de este martes el club de Nervión. El mediapunta albaceteño llegó en verano como agente libre procedente del Celta, en una operación que había atado Víctor Orta antes de ser relevado en la dirección deportiva por Antonio Cordón, que dio el visto bueno a la operación e incluso agradeció la apuesta de su predecesor en él. Pero en la primera vuelta apenas ha jugado 10 partidos de Liga (1 gol) y los tres de la Copa (1 gol).

El Villarreal se ha interesado con la aquiescencia de Marcelino en el futbolista albaceteño, que actualmente está terminando de recuperarse de la segunda lesión que ha sufrido en el Sevilla, en el sóleo, tras un esguince de tobillo al principio de temporada. Ambas dolencias han lastrado su trayectoria en el Sevilla, que ahora espera que Alfon triunfe en Villarreal, porque podría dejar en las depauperadas arcas nervionenses 7 millones de euros. Tal es la cifra de la opción de compra fijada en el contrato de cesión tras el acuerdo entre ambos clubes.

La salida de Alfon se hizo necesaria para el Sevilla debido a la petición de Matías Almeyda de fichar a un delantero que aporte más llegada y más gol a su plantilla. Antonio Cordón se deshace de un futbolista exterior o mediapunta para firmar a Neal Maupay, un delantero centro que puede actuar como segundo punta y que llega cedido por el Olympique de Marsella.

En su información oficial, "el Sevilla FC agradece a Alfon su compromiso con la entidad y le desea la mejor de las suertes en esta andadura profesional". En este caso no se trata de palabras hueras, puesto que la suerte del jugador albaceteño podría traer aparejada la del club de Nervión, si triunfa en el Villarreal hasta el punto de que el club presidido por Fernando Roig paga esa cláusula de 7 millones de euros por un futbolista que llegó sin coste de adquisición, tras no renovar su contrato la pasada temporada con el Celta, club en el que debutó en Primera División a una edad tardía.