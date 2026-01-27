Los médicos de LaLiga dan la baja a Marcao, el Sevilla podrá inscribir a Maupay

El tribunal médico de LaLiga ha dado el plácet a la baja en la plantilla del Sevilla de Marcao por lesión de larga duración después de su operación quirúrgica. Esto quiere decir que el comité de dirección del Sevilla ya tiene margen para inscribir a Neal Maupay, el hombre elegido para reforzar el ataque de Matías Almeyda. Aún aparece la ficha de Marcao en la web de LaLiga, con el dorsal 23, pero en breve debe actualizarse la nómina de jugadores sevillistas inscritos, una vez se tramite la desinscripción del brasileño.

El Sevilla ha logrado el trámite que faltaba para poder inscribir a Neal Maupay. Con Alfon ya en Villarreal para firmar su contrato de cesión hasta el final de esta temporada, el club nervionense ya encuentra el margen necesario entre el porcentaje de nómina del albaceteño y el del brasileño, un 40%, para poder sumar al delantero francés a la plantilla inscribible según los criterios del límite salarial de LaLiga.

Marcao regresa a Sevilla después de haber sido intervenido quirúrgicamente este lunes en Barcelona, donde fue operado "con éxito" de la rotura del hueso escafoides del pie izquierdo. El futbolista pernoctó en la barcelonesa Clínica Mi Tres Torres. La baja de larga duración implica que el jugador tendrá un periodo de recuperación antes del alta competitiva de cuatro meses, periodo que los médicos de LaLiga han estimado que corresponde con este tipo de lesión y de su posterior rehabilitación.

Aún no es oficial ni la cesión de Alfon al Villarreal, con opción de compra de 7 millones de euros, ni el fichaje hasta final de temporada de Maupay como cedido por el Olympique de Marsella, con opción de compra de 5 millones de euros. En esa doble operación anda en estos momentos el comité de dirección del Sevilla, una vez que el delantero francés ya ha aterrizado en el aeropuerto de San Pablo para pasar el reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato una vez se oficialice la baja de Marcao y la salida de Alfon.

A lo largo de la jornada de este martes deben acelerarse todas estas gestiones, en la idea de que Maupay se ponga cuanto antes a disposición de Matías Almeyda, aunque es improbable que pueda estar ejercitándose ya este miércoles, día en que la plantilla vuelve a los entrenamientos tras dos jornadas de descanso, para comenzar a preparar el partido en Mallorca del próximo lunes. Un encuentro trascendental, otro más, puesto que se trata de un rival directísimo por evitar el descenso.