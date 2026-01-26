Marcao es operado en Barcelona de una fractura del hueso escafoides del pie izquierdo

Marcao, central brasileño del Sevilla FC, ha sido intervenido con éxito este lunes de una fractura en el hueso escafoides del pie izquierdo. La operación se llevó a cabo en la Clínica Mi Tres Torres de Barcelona, bajo la supervisión de los doctores Jordi Vega y Javier del Vechio.

El defensa se encuentra en estos momentos en reposo en el centro médico, recuperándose de la intervención y a la espera de recibir el alta para regresar a Sevilla, donde continuará con su proceso de recuperación junto al equipo médico del club.

El Sevilla solicitará a LaLiga la baja médica del defensor brasileño, que estará ausente de los terrenos de juego más de los cuatro meses requeridos por el reglamento para poder suspender su inscripción y hallar espacio en el límite salarial para poder inscribir a Neal Maupay. Y es que la cesión de Alfon al Villarreal no sería suficiente para tener ese margen salarial para el delantero galo.

Marcao, de 29 años y con contrato hasta junio de 2028, jugó trece de los primeros diecisiete partidos de Liga, en los que marcó un gol, hasta que fue expulsado el 20 de diciembre en el Santiago Bernabéu y sancionado con seis jornadas de suspensión en el el que podría haber sido su último partido de la temporada.