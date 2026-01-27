Tras confirmarse esta pasada semana la inscripción de Federico Gattoni en LaLiga, el Sevilla Fútbol Club está cerca de hacer oficial su primera incorporación de este mercado invernal. Neal Maupay ya ha aterrizado en la capital hispalense para recalar en Nervión como cedido procedente del Olympique de Marsella, club con el que apenas ha tenido protagonismo esta temporada. De momento, todo está en el aire a expensas de que LaLiga confirme la baja de Marcao debido a su lesión en el escafoides.