El tweet del Sevilla FC sobre Neal Maupay que se ha vuelto viral: "Cuando sale y no marca..."

El Sevilla Fútbol Club espera encontrar un nuevo goleador en Neal Maupay, que llegará en calidad de cedido durante media temporada a la entidad hispalense. Con la figura de Isaac Romero cada vez más en el candelero, el galo se antoja como una solución para unos problemas de efectividad que parecen haberse calmado tras la vuelta de un Akor Adams que ha llegado de la Copa África mejor de lo que se fue. Sin embargo, aún deben solucionarse ciertos aristas para que el atacante firme de forma definitiva con el combinado nervionense, equipo al que se enfrentó el pasado verano y con el que tiene una curiosa anécdota en redes sociales.

Cuando el Sevilla se vio las caras este verano con el Olympique de Marsella, Maupay fue uno de los jugadores que participaron en dicho encuentro, que finalizó con empate a uno gracias a los tantos de Mason Greenwood y Djibril Sow. El atacante galo ingresó en el terreno de juego en el minuto 77, sustituyendo a su compatriota Adrien Rabiot, que terminaría firmando por el AC Milan en los últimos días del pasado mercado de fichajes. La cuenta en inglés del cuadro blanquirrojo publicó un tweet en el que se podía leer: "Cuando Neil Maupay sale y no marca, el administrador (de la cuenta) sonríe", mensaje que acumula casi seis meses después cerca de tres millones de visualizaciones.