Esta es la condición que debe cumplir el Sevilla FC para firmar a Neal Maupay

Neal Maupay tiene varias papeletas para convertirse en la primera incorporación invernal del Sevila Fútbol Club, segunda si tenemos en cuenta el regreso de un Federico Gattoni que ya está inscrito como jugador del cuadro hispalense en la web de LaLiga. El delantero francés, que suma dos goles en 156 minutos con el Olympique de Marsella esta temporada, lleva unas semanas rumoreándose como la próxima adquisición del combinado nervionense, cumpliendo así con la necesidad de un tercer delantero en la plantilla. La necesidad de reforzar la zona ofensiva se antoja una prioridad para Matías Almeyda, que continúa en la lucha por alcanzar la tranquilidad en un curso marcado por los cambios.

Sin embargo, la incorporación del ariete no se antoja fácil para un Sevilla deberá dar salida a un jugador antes de firmar a Maupay. Según ha podido saber Diario de Sevilla, la entidad blanquirroja se encuentra esperando a que algún futbolista de la plantilla nervionense se marche para que el atacante galo pueda aterrizar en calidad de cedido con una cláusula de 5 millones de euros, datos revelados por Le 10 Sport. Juanlu Sánchez y el Nápoles podrían ser la solución para acometer una llegada ilusionante para el sevillismo, que se agarra a un clavo ardiendo con tal de conseguir un cambio en la delantera que conforman Akor Adams e Isaac Romero.