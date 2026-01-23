Suscríbete Suscríbete
Matías Almeyda confirma a Federico Gattoni como el primer 'fichaje' invernal del Sevilla

El zaguero argentino acaba de regresar tres una temporada y media cedido en River Plate

Alfon regresa a los entrenamientos con el Sevilla, pero Almeyda descarta su presencia ante el Athletic

Gattoni en un partido con el Sevilla durante la temporada 2023/24 / AFP7 / Europa Press

La rueda de prensa de Matías Almeyda ha sido bastante esclarecedora en varios aspectos, especialmente en el eje de la zaga del Sevilla Fútbol Club. El técnico bonaerense ha confirmado en rueda de prensa no sólo que Marcao tendrá que pasar por quirófano tras esa lesión en el escafoides, sino que Federico Gattoni será inscrito como futbolista del combinado hispalense para esta segunda mitad de la temporada 2025/2026. El zaguero argentino ha regresado a la entidad nervionense tras un año y medio cedido en River Plate, donde no ha tenido el protagonismo esperado y solamente ha disputado siete partidos.

Gattoni es la última incorporación de Monchi como director deportivo del Sevilla, quedándose seis meses en San Lorenzo de Almagro hasta recalar en el conjunto hispalense. De hecho, el defensor fue recogido en el aeropuerto por Víctor Orta, quien había relevado a su antiguo mentor al frente del departamento en la entidad nervionense. Tras no cuajar en sus primeros meses como sevillista, el zaguero se marchó cedido al Anderlecht, donde apenas jugó diez encuentros en la segunda mitad de la temporada. Sus números no convencieron a nadie y ese mismo verano se terminó de fraguar su marcha al Millonario.

Federico Gattoni, en su primer entrenamiento en el Sevilla.
