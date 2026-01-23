Alfon González regresa a los entrenamientos con el Sevilla, aunque no se confirma su presencia frente al Athletic

A poco más de 24 horas para el duelo frente al Athletic Club de Bilbao, el Sevilla Fútbol Club continúa preparando un partido que se antoja importante para hacer bueno el punto obtenido el pasado lunes en el Martínez Valero. Matías Almeyda ha celebrado este viernes en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios el regreso de Alfon González, que ha vuelto a entrenarse junto al resto de sus compañeros tras lesionarse a principios de este año 2026. El albaceteño, la última incorporación de Víctor Orta como director deportivo del conjunto nervionense, no encuentra la estabilidad debido a las múltiples molestias sufridas desde que llegase a la capital hispalense, aunque se antoja como uno de los revulsivos más importantes del técnico bonaerense.

Continúan fuera de los entrenamientos los lesionados César Apzilicueta, Tanguy Nianzou, Marcao, Alexis Sánchez, Rubén Vargas y Adnan Januzaj, lo que complica bastante el once de Almeyda para el duelo de este sábado. A excepcion del atacante belga, el resto de futbolistas serían titulares indiscutibles para el argentino de encontrarse sanos. A estas bajas hay que sumar la de Batista Mendy, que vio la quinta amarilla frente al Elche y se perderá el choque ante el combinado bilbaíno, causando un problema al centro del campo de un Sevilla que pierde a uno de sus pilares fundamentales.

Akor Adams bromea con Mendy, baja por sanción, entre Agoumé y Ejuke. / JUAN CARLOS VAZQUEZ CARLI

La necesidad de hacerse fuerte en casa

El drama estará servido antes del partido, manifestación mediante convocada por Biris Norte por el "secuestro" que aseguran sufre el Sevilla Fútbol Club. Los malos resultados obtenidos en las últimas jornadas, situación que se vio medianamente salvada el pasado lunes gracias al doblete de Akor Adams frente al Elche, han terminado por cansar a una afición que sigue viendo cómo su equipo continúa peleando por la salvación tres años después. El inexplicable cambio de rumbo de la entidad nervionense ha provocado un cisma aún mayor entre la hinchada sevillista y un Consejo de Administración que continúa en el punto de mira.

Las derrotas frente a Levante UD y RC Celta de Vigo no fueron plato de buen gusto para nadie, pero Matías Almeyda cuenta con el respaldo de la plantilla y una grada que no ha cargado en exceso contra el técnico bonaerense. Con dos años más de contrato, el que fuera jugador del Sevilla quiere convertirse en una persona de referencia y hacer historia en Nervión, algo que debe comenzar por hacerse fuerte en casa. Los hispalenses solamente han ganado tres encuentros como local en lo que va de temporada, estadística insuficiente para asegurar a tranquilidad de cara a un final de curso que continúa acercándose.