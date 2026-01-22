Horario y dónde ver el Sevilla-Athletic: romper la racha en casa

Akor Adams llegó como agua de mayo al Sevilla Fútbol Club en el Martínez Valero, anotando un doblete que sirvió a los blanquirrojos para sacar un punto que supo a gloria tras ver cómo el Elche se ponía 2-0 en el electrónico. Sin embargo, de nada sirve el empate del pasado lunes si no se encadenan una serie de resultados positivos que sirvan a los pupilos de Matías Almeyda para poner tierra de por medio con los puestos de descenso.

Este fin de semana, el conjunto hispalense recibe en el Ramón Sánchez-Pizjuán a un Athletic Club que viene de ganar a la Atalanta en Champions League, manteniendo vivas sus opciones de clasificarse para la siguiente ronda del campeonato continental. Los leones suman cuatro jornadas consecutivas sin ganar en LaLiga, por lo que el choque en Nervión se antoja vital para no perder la estela de una séptima plaza que ya está a seis puntos.

Las mejores fotos del Athletic - Sevilla / AFP7 | Europa Press

Por su parte, el Sevilla Fútbol Club afronta el duelo con la necesidad de sacar tres puntos en casa, donde una serie de resultados negativos han provocado una nueva crisis entre la afición y los jugadores. Caer frente a Levante UD y RC Celta de Vigo, con un balance de cuatro goles en contra y ninguno a favor, ha convertido el feudo sevillista en un polvorín para los suyos, agravando aún más una situación deportiva y accionarial que continúa cansando al respetable blanquirrojo. Sin ir más lejos, Biris Norte ha convocado una nueva manifestación para la previa del choque liguero, en la que se protestará por el "secuestro" que sufre la entidad nervionense.

Horario del partido

El encuentro entre Sevilla Fútbol Club y Athletic Club de Bilbao se disputará este sábado 24 de enero a partir de las 18:30 en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Sevillanos y bilbaínos vuelven a verse las caras tras el partido de ida, que precisamente fue el debut de Matías Almeyda como técnico blanquirrojo en Primera División. En aquel choque, los leones se llevaron los tres puntos por tres goles a dos gracias a un tanto de Robert Navarro en el minuto 81, después de que Dodi Lukébakio y Lucien Agoumé hubieran logrado empatar el 2-0 inicial a favor del conjunto vasco.

Dónde ver el partido

Ademas de seguirse in situ en el Ramón Sánchez-Pizjuán y vía web a través de Diario de Sevilla, el choque será televisado por DAZN, DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar. En el encuentro de la pasada temporada, el Athletic derrotó al Sevilla por cero a uno con un solitario gol de Yeray Álvarez en los últimos compases del duelo. Aquella fue la primera derrota de una larga lista que terminaría costándole el puesto a Xavi García Pimienta, comenzando una crisis en Nervión que estuvo a punto de terminar con el combinado blanquirrojo en Segunda División, descenso que se evitó por un punto.