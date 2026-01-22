Nico Guillén, la gran ilusión de la cantera, entrena con un Sevilla al que regresan Ejuke, Akor y Sow

Para hacer bueno el punto conseguido en el Martínez Valero, el Sevilla Fútbol Club deberá obtener un resultado positivo frente al Athletic Club este fin de semana. Matías Almeyda prepara el choque del sábado consciente de las bajas que no le permitirán disponer su once de gala entre sancionados y lesionados. Mientras que Marcao continúa cumpliendo el castigo impuesto por el Comité de Disciplina tras su expulsión en el Santiago Bernabéu, Batista Mendy no podrá participar en el duelo al haber visto la quinta amarilla el pasado lunes en el duelo ante el Elche CF.

A estas ausencias hay que sumar los lesionados César Apzilicueta, Tanguy Nianzou, Alexis Sánchez, Alfon González, Adnan Januzaj y Rubén Vargas. Se espera que el atacante manchego regrese más pronto que tarde a las órdenes del técnico bonaerense, siendo una auténtica incógnita el tiempo de baja del zaguero francés. En el apartado de noticias positivas, han regresado Chidera Ejuke y Akor Adams tras un día de descanso, mismo caso que Djibril Sow, aunque este por motivos personales. Cabe recordar que los nigerianos aterrizaron el domingo tras jugar el sábado el duelo por el bronce de la Copa África, participando ambos en el empate frente al Elche con una actuación estelar del exjugador del Montpellier.

Akor Adams grita con fuera uno de sus dos goles. / Pablo Miranzo

Nico Guillén, ilusión renovada

Una de las grandes novedades en la sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios ha sido la aparición de Nico Guillén junto a los futbolistas del primer equipo. El onubense, uno de los nombres propios de la pretemporada del Sevilla Fútbol Club, está cerca de renovar con la entidad nervionense hasta 2029 tal y como apuntaban los compañeros de Zona Mixta, siendo además muy del gusto de un Matías Almeyda que no es la primera vez que lo llama a filas. A una semana de cumplir la mayoría de edad, el centrocampista es una de las grandes promesas de la cantera sevillista, a la que lleva perteneciendo desde el año 2013.

Los jugadores de los escalafones inferiores continúan asentándose en un primer equipo necesitado de soluciones baratas ante la imposibilidad de fichar. El caso de Oso, sin ir más lejos, es buena prueba de la crisis económica que atraviesa la entidad hispalense. Jugadores como José Ángel Carmona, Kike Salas, Juanlu Sánchez o Isaac Romero parecen indiscutibles más aún en un Sevilla que tiene pocas opciones de reforzarse en este mercado invernal, donde solamente podrán llegar incorporaciones si tiene lugar alguna salida como la de Federico Gattoni, que no parece entrar en los planes ni del club ni del entrenador.