Mendy, una baja sin relevo en un rol trascendental

Para analizar cualquier aspecto de la actualidad del Sevilla, tan horadado por todos los flancos, hay que tirar de acidez o de ironía. Quizá sea el partido frente al Athletic el mejor que podría perderse Batista Mendy, visto que el equipo de Matías Almeyda rinde peor en casa que fuera y que el siguiente encuentro es la visita a un rival directo por evitar el descenso: el Mallorca. El caso es que el mediocampista francés es el hombre que sostiene la medular de un Sevilla cogidísimo con alfileres y no podrá jugar el sábado por acumulación de amarillas. ¿Quién lo relevará? Esa es la pregunta que se hará Matías Almeyda.

El entrenador sevillista, aliviado con el punto sumado in extremis en Elche, con ese gol de penalti de Akor Adams que evitó quién sabe qué, se encuentra de bruces de nuevo con la realidad de que tiene que hacer juegos malabares para componer un once mínimamente competitivo. De nuevo tiene ocho bajas, entre lesiones y sanciones, aunque podrían ser menos, por ejemplo si en un par de días recupera a alguno de los tocados.

Alexis es el principal candidato a la recuperación dado que sólo sufrió una contusión en la cadera y el técnico argentino incluso contaba con él para Elche. Pero finalmente no pudo viajar. Tampoco lo hicieron los lesionados Azpilicueta, Rubén Vargas, Januzaj y Alfon, ni el sancionado Marcao, que contra el Athletic cumplirá su cuarto partido de suspensión. Y ahora se les une Mendy y Nianzou, de nuevo lesionado.

Pero el meollo de la cuestión no es tanto, en este caso, el aumento cuantitativo de los futbolistas ausentes, sino el cualitativo. Porque el hueco que deja en el centro del campo Mendy, máxime frente a un rival que siempre tiene muchísima presencia física en esa parcela del campo, es enorme. Y no parece que en la plantilla –la cantera cuenta lo justo– haya algún futbolista que pueda suplirlo. Sobre todo teniendo en cuenta que a la baja por sanción de Mendy otro problema: Gudelj tendrá que seguir en su rol de central por la recaída de Nianzou en su lesión.

Almeyda tenía ciertas expectativas puestas en que el central francés se reincorporase al equipo ya a pleno rendimiento después de su larga recuperación previa a su reaparición testimonial contra el Celta. Frente al Elche ya decidió darle un tiempo entero, pero se lastimó a los 20 minutos de saltar al césped tras el descanso. Eso lo privará de recuperar a Gudelj como comodín en el centro del campo ante las posibles bajas de titularísimos como Agoumé o Mendy. Ahora le ha tocado la sanción a este último, mientras que Sow no termina de agarrarse al equipo ni siquiera en un rol sin tanta trascendencia, en una posición más adelantada. Frente al Athletic tendrá que retrasarla y dar el do de pecho, salir de esa especie de absentismo que a veces atraviesa durante algunas fases de los partidos.

Frente al Athletic el Sevilla se juega muchísimo y el equipo de Valverde, también en crisis pero con armas como la fuerza y la velocidad, no permite dormirse en los laureles. Y sin Mendy, Sow tendrá que ejercer de apafuegos junto a Agoumé.