El Nápoles regresa a la carga por Juanlu Sánchez: "No nos avergüenza reconocerlo"

El culebrón entre el Nápoles y Juanlu Sánchez parece haber comenzado su segundo capítulo después de lo sucedido el pasado verano. Los campeones de la Serie A tuvieron un fuerte interés en hacerse con el canterano del Sevilla Fútbol Club, situación que trajo cola tras lo sucedido en las comparecencias de Antonio Cordón y José María del Nido Carrasco tras el cierre del mercado de fichajes. Mientras que el director deportivo de la entidad hispalense aseguró no haber recibido ninguna oferta por el defensor, el presidente confirmó que llegó una que consideraron "insuficiente" el 12 de junio y todo cambió desde entonces.

Sin embargo, parece que los partenopeos mantienen la ilusión por hacerse con los servicios de un Juanlu que dejó en el aire su continuidad en el equipo de su vida tras la victoria sobre el Athletic Club de este sábado: "Estoy muy contento en el Sevilla, es verdad que todavía queda una semana de mercado y todos sabemos la necesidad que tiene el club". El lateral no ha sido el único que ha hablado este fin de semana, que también ha tenido como protagonista al director deportivo napolitano Giovanni Manna: "¿Juanlu Sánchez? Es un buen jugador con el que hemos tratado y que nos gusta. Trabajamos en condiciones que no son óptimas y antes de tomar decisiones debemos pensarlas detenidamente. Nos gusta, nos gustó, no nos avergüenza reconocerlo, pero en estos momentos tenemos que trabajar en otras condiciones".