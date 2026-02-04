¿Corre peligro de suspensión el Betis-Atlético de Madrid por las fuertes lluvias y cauces desbordados en Sevilla?

Este jueves se juega un partido importantísimo para los intereses del Real Betis Balompié en el Estadio de La Cartuja. Y es que los de Pellegrini se juegan el pase a las semifinales de la Copa del Rey en un duelo que será muy complejo ante el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Los locales cuentan con una gran cantidad de bajas y por ello el apoyo de la afición será imprescindible para poder conseguir el hito, pero hay otro elemento que preocupa, y mucho, al aficionado: la meteorología y la posible suspensión del partido debido al temporal de lluvias y desbordamientos en Sevilla y el resto de Andalucía.

De momento, la respuesta es que no se va a suspender el partido entre los verdiblancos y los colchoneros. El presidente Ángel Haro lo confirmó en la rueda de prensa de presentación de Álvaro Fidalgo como nuevo jugador del conjunto de La Palmera: “Estamos ante un partido importante, relevante. Vamos a jugar en nuestro campo, prácticamente lleno y eso es un factor importante”. Además, expuso que la RFEF no lo contempla: "Conmigo no se ha puesto en contacto la Federación y entiendo que no será una posibilidad ni la están valorando cuando no se me ha comunicado. Es verdad que el clima es imprevisto y habrá que esperar hasta última hora, pero conmigo no se ha puesto nadie en contacto argumentando este tipo de posibilidad".

Manu Fajardo y Ángel Haro, en una comparcencia ante los medios. / José Ángel García

Los accesos, la principal preocupación en el Betis-Atlético

El presidente comentó también que un elemento que preocupa bastante es el tema de los accesos y están en comunicación constante con el Ayuntamiento de Sevilla y las autoridades: "Estamos hablando con el Ayuntamiento viendo la previsión del tiempo, sabéis que cuando se acercan las últimas 24 horas hay más precisión. Habrá que venir con mucha antelación y tener paciencia, porque Sevilla cuando hay lluvia se atasca. Ya estamos teniendo dificultades con el tráfico y será un día para ir mucho antes al estadio".

Esto fue en la tarde del martes. En la primera hora de la tarde de este miércoles, Diario de Sevilla ha consultado a fuentes del combinado bético por si hubiese habido algún cambio de última hora, pero ha recibido la misma respuesta. A las 14:00 horas se tomará una decisión definitiva sobre si se juega el partido o no.

Aficionados del Betis animan al equipo en La Cartuja frente al Elche. / Antonio Pizarro

Se espera récord de aficionados en el Betis-Atlético

Hasta el momento se han vendido cerca de 62.000 entradas para el partido. Se va a presentar un récord absoluto de asistencia si no ocurre nada raro el día en el que los accesos van a ser más complicados. Hay cortes en diversas carreteras, sobre todo en los accesos de la SE-20.

Será crucial para el aficionado anticipar lo máximo posible la llegada y la entrada al estadio para facilitarlo todo, tal y como dejó caer también el propio Ángel Haro.