El nombre del nuevo portero del UD Ibiza, próximo rival del Betis Deportivo, causa sensación: Con el 1...¡Tao Paradowski!

En el fútbol hay fichajes que llaman la atención por lo que aportan… y otros que hacen sonreír antes incluso de tocar el balón. La UD Ibiza acaba de anunciar a su nuevo portero: Tao Paradowski. Y sí, su apellido evoca lo que todo guardameta aspira a hacer: paradas.

Más allá de la curiosa coincidencia lingüística, Paradowski llega con experiencia en categorías inferiores de Francia y varios partidos profesionales en la Ligue 2, listo para reforzar la portería celeste. Su misión es clara: mantener el arco a cero, y si su nombre no engaña, tiene un buen comienzo de inspiración.

El fichaje llega en un momento clave, justo antes de que el Ibiza se enfrente al Betis Deportivo, un duelo donde cada intervención bajo palos puede marcar la diferencia. La afición ya bromea con titulares imaginarios, pero lo importante será ver si Paradowski convierte su apellido en realidad sobre el césped.

Porque en el fútbol, algunas coincidencias no necesitan explicación: a veces un buen portero y un apellido que suena a paradas bastan para que la curiosidad se convierta en expectación.

El Betis Deportivo Balompié se enfrentará al UD Ibiza el día 8 de febrero a las 12:00.