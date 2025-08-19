UD La Mosca vs Mosquito CD: rivalidad alada para abrir la División de Honor Juvenil

La temporada 2025/26 de la División de Honor Juvenil arranca con un partido tan llamativo por los nombres de sus protagonistas como interesante en lo deportivo. El próximo 14 de septiembre, la UD La Mosca U19 (Málaga) recibe al CD Mosquito U19 (Alcalá de Guadaíra, Sevilla) en el choque inaugural del Grupo IV, un estreno que tendrá sabor andaluz y que promete intensidad desde el pitido inicial.

Un inicio con picante andaluz

Más allá del guiño simpático que despiertan los nombres de ambos equipos, el encuentro representa un duelo de canteras cargado de ambición. Los dos conjuntos quieren empezar con buen pie y demostrar que están preparados para competir en una de las categorías más exigentes del fútbol formativo español. La victoria en la primera jornada no solo suma tres puntos: también marca el tono de la temporada.

Datos clave del partido

Fecha: 14 de septiembre de 2025

Lugar: Campo de la UD La Mosca (Málaga)

Competición: División de Honor Juvenil – Grupo IV

Situación: Estreno de temporada, ambos equipos debutan sin resultados previos

Clima del choque: Rivalidad regional y escaparate de jóvenes talentos

Lo que hay que vigilar

Rivalidad andaluza: Un Málaga–Sevilla, aunque sea en categoría juvenil, siempre aporta un plus de intensidad.

Los primeros puntos: Ganar el debut puede suponer confianza y un impulso extra para afrontar el calendario.

Proyección de promesas: El partido servirá de escaparate para futbolistas que sueñan con dar el salto al fútbol profesional.

Más allá de los nombres

Aunque los nombres Mosca y Mosquito suenen divertidos, el choque refleja la seriedad y calidad del fútbol juvenil andaluz, que vuelve a escena con la ilusión de toda una nueva generación de futbolistas.

El 14 de septiembre, el balón echará a rodar en Málaga con un choque alado entre Mosca y Mosquito, primer zumbido de una temporada que promete emociones fuertes en el Grupo IV de la División de Honor Juvenil.