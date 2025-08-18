Ronin FC: El nuevo sueño futbolístico de Ibai Llanos en la Cuarta Catalana

El mes de agosto trajo consigo una noticia inesperada en el mundo del deporte y el entretenimiento digital: Ibai Llanos, uno de los streamers más influyentes del panorama internacional, ha decidido dar un salto al fútbol federado creando su propio club. El equipo se llama Ronin FC y competirá desde la categoría más baja del fútbol catalán, la Cuarta Catalana.

Un club de propiedad única

El proyecto nace bajo una premisa clara: Ibai será el único propietario del club, sin socios inversores ni patrocinadores externos que condicionen su gestión. El nombre elegido, Ronin, evoca la figura del samurái sin amo, símbolo de independencia y resiliencia. La idea es empezar desde cero, con humildad, pero sin esconder el objetivo a medio plazo: ascender escalón a escalón en el fútbol catalán.

La liga y el debut

El Ronin FC ha quedado encuadrado en el grupo 25 de la Cuarta Catalana, donde se enfrentará a equipos modestos de la zona del Baix Llobregat y municipios cercanos. Aunque administrativamente figura en Sant Cugat del Vallès, el club jugará como local en Rubí, en el Campo Municipal 25 de Septiembre, instalaciones que compartirá con un club ya asentado en la zona.

El estreno oficial ya tiene fecha: domingo 21 de septiembre de 2025 a las 12:00 del mediodía, en un partido contra el filial del Vallirana CF. Un debut que promete atraer una expectación poco habitual para una categoría amateur.

La plantilla: convocatoria abierta

Lejos de fichajes mediáticos o estrellas, el Ronin FC está construyendo su plantilla de forma abierta. Se buscan alrededor de veinte futbolistas y un cuerpo técnico dispuesto a comprometerse con el proyecto. La convocatoria ha sido lanzada a través de redes sociales y correos de contacto, invitando tanto a jugadores experimentados como a amateurs a enviar vídeos y currículums deportivos. De momento, aún no se ha confirmado quién será el entrenador que lidere el banquillo.

Opiniones divididas en el fútbol modesto

La irrupción de un club con la proyección mediática de Ibai ha despertado opiniones encontradas entre los equipos de la misma categoría. Por un lado, algunos directivos muestran inquietud al considerar que el Ronin FC parte con ventaja económica respecto al resto, dado que en estas divisiones los jugadores suelen pagar cuotas para poder competir, algo que en este nuevo proyecto probablemente no ocurra.

Por otro lado, también hay voces que celebran la iniciativa. Ven en la llegada de Ibai una oportunidad para dar visibilidad al fútbol de base, atraer público a los campos y poner en el mapa mediático a una categoría que tradicionalmente se desarrolla en silencio y con pocos recursos.

Un reto con repercusión

El Ronin FC será, en definitiva, un experimento único en el fútbol catalán: un club nacido del mundo digital, pero con pies sobre el césped de la categoría más humilde. Su progreso será seguido de cerca por aficionados al deporte y al streaming, en un proyecto que mezcla pasión, entretenimiento y una apuesta personal sin precedentes.