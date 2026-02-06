Alineación probable del Betis ante el Atlético de Madrid: cambios para redimirse del golpe copero

Lo normal es que Manuel Pellegrini haga algunos cambios en el equipo que terminó empezando el partidos del jueves de cara a la alineación del próximo domingo que saldrá publicada en las redes sociales de la entidad bética a eso de las 17:15 horas. El Betis acusó la presencia de un portero que no venía con contunidad (aunque la culpa no es del mismo, sino de quien lo alineó). Acusó que su central más rápido y que debía vérselas con Lookman se quedó en el banquillo (Natan). Otra decisión polémica fue la de mantener tanto tiempo en el terreno de juego a Marc Roca. El catalán no está en su mejor momento y eso lo está acusando la plantilla.

En la enfermería van a seguir estando para este partido tanto Isco (al que se le espera para la tercera semana de marzo aproximadamente), como Amrabat (que debería estar un poco antes), Bellerín (que debería estar cerca de reaparecer con el grupo) y un Cucho Hernández que sigue sin entrenar con el resto de sus compañeros y por tanto sería muy raro que llegase (ya incluso Pellegrini lo ha dejado caer en alguna conferencia y tendría que entrenar con sus compañeros con unas sensaciones escandalosamente buenas para poder estar).

Diario de Sevilla / DDS

El posible once del Betis ante el Atlético

En portería va a volver a haber cambios. Lo normal es que el guardameta titular sea Pau López. Después de arriesgar con Adrián y que le saliese mal la jugada, todo apunta a que optará por el portero que al entrenador le da más seguridad. Ángel Ortiz podría ser de la partida junto a Valentín Gómez en el central zurdo. Lo lógico sería que jugasen Ricardo o Junior, pero uno con una forma física paupérrima y otro recién salido de lesión no parecen opciones lógicas para parar a Giuliano, aunque debería ser de la partida uno de los dos. Fornals y Fidalgo parece que van a ser fijos y el tercero en discordia será un perfil algo parecido a Altimira. La apuesta por el físico de Roca no salió bien, veremos si lo hace una apuesta por el balón. Arriba no va a variar mucho respecto a lo que ocurrió en el torneo del K.O.

Por tanto, el once probable de Pellegrini ante el Atlético de Madrid es el siguiente: Pau López; Ángel Ortiz, Natan, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez; Sergi Altimira, Álvaro Fidalgo; Pablo Fornals; Abde, Antony y Aitor Ruibal.