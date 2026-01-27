Amrabat, operado del tobillo en Ámsterdam

Amrabat, en el suelo lesionado tras el golpe con Isco durante el partido contra el Utrecht.

El futbolista del Betis Sofyan Amrabat ha sido intervenido quirúrgicamente este miércoles en la ciudad de Ámsterdam, según ha informado el club verdiblanco.

La operación, llevada a cabo por el doctor Gino Kerkhoffs, consistió en una limpieza articular del tobillo derecho del internacional marroquí. Durante la intervención, Amrabat estuvo acompañado por miembros de los servicios médicos del Betis.

Tras la cirugía, el centrocampista iniciará una primera fase de recuperación postoperatoria en Ámsterdam. Posteriormente, continuará con su proceso de rehabilitación en Sevilla, bajo la supervisión de los servicios médicos del club.

Por el momento, el club verdiblanco no ha especificado los plazos de recuperación del jugador, que dependerá de cómo vaya evolucionando.