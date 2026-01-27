Los municipios de Sevilla en los que más ha llovido este martes

La borrasca Joseph comenzó a dejarse sentir en la provincia de Sevilla durante la tarde-noche del lunes, generando un escenario de inestabilidad atmosférica que se intensificó en las primeras horas de este martes 27 de enero. Desde la madrugada hasta el mediodía, se han registrado fuertes precipitaciones en numerosas zonas de la capital hispalense, según los datos proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El frente ha entrado con fuerza durante la madrugada, dejando un panorama de inestabilidad especialmente notable en las primeras horas del día. La Aemet mantiene activado el aviso amarillo desde las 6:00 hasta las 18:00 horas, principalmente por la previsión de lluvias intensas —con riesgo de 15 mm en una hora— y rachas de viento que podrían superar los 70 km/h.

En cuanto a los municipios de Sevilla más afectados por las precipitaciones, los datos de pluviometría de la Aemet indican que los cinco con mayor acumulación de lluvia hasta el mediodía han sido:

Cazalla de la Sierra: 46,5 litros por metro cuadrado Almadén de la Plata: 44 litros por metro cuadrado La Puebla de los Infantes: 38,2 litros por metro cuadrado Carrión de los Céspedes: 25 litros por metro cuadrado Sevilla (Aeropuerto): 24,5 litros por metro cuadrado

Otros municipios con lluvias significativas incluyen Sevilla (Tablada) con 21,6 litros por metro cuadrado, Morón de la Frontera con 22,3 litros, Tomares con 24 litros y Carmona con 19,6 litros. Le siguen Lora de Estepa con 18,4 litros, Écija con 17,9 litros, Las Cabezas de San Juan con 15,2 litros, Fuentes de Andalucía con 14,6 litros, Guadalcanal con 14 litros y, finalmente, La Roda de Andalucía con 11,2 litros por metro cuadrado. Por su parte, Osuna ha registrado la menor acumulación entre los municipios destacados, con 7,6 litros por metro cuadrado.