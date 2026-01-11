Dani Fragoso resucita al Betis Deportivo que buscará recuperarse (2-0)

El filial del Real Betis Balompié volvió a la senda del triunfo dos jornadas después ante el Juventud Torremolinos (2-0) de hacer lo propio ante el Alcorcón en una temporada en la que nada estaba saliendo como se esperaba. Es el tercer triunfo del curso en 19 partidos. Un bajage demasiado pobre que terminó con la destitución de Javi Medina y la llegada de Dani Fragoso desde el Juvenil División de Honor. Este último, además, está dándole un aire nuevo a sus futbolistas, contando con muchos de sus ojitos derechos de la pasada campaña en el tercer equipo verdiblanco. De los dos partidos que ha dirigido,

El partido comenzó con un Betis Deportivo que mostraba uno de los aspectos más importantes de su 'nuevo rostro'. Una presión alta, intensa y que provocaba muchas pérdidas de balón del rival en campo propio. Una seña de identidad que siempre ha ido de la mano con este entrenador en categorías inferiores. La primera parte tuvo buenas ocasiones para los dos equipos, con buenos balones colgados desde el córner por Morante e incluso un remate al palo para Elyaz Zidane.

El balón parado, un arma para Dani Fragoso

Así llegó el primer gol del equipo verdiblanco. Otro balón puesto de forma sublime por Morante y el cazagoles Rodrigo Marina que anota su segundo gol de la temporada con el filial. Además, ha realizado un partido muy completo que debería ser el punto y seguido del golpe en la mesa de un delantero en el que tienen puestas muchas esperanzas en Heliópolis. Tras ello, apareció uno de los fichajes más esperanzadores del inicio de temporada. Bouaré levantaba la cabeza y arremetía con dureza al balón colocándolo dentro de las mallas y ampliando la ventaja en el marcador para tranquilidad de los verdiblancos.

Manu González completaba la tranquilidad

Y si en este partido salieron las cosas en área rival, no fue menos en área propia. Y es que fue un auténtico recital de Manu González, una de las mayores promesas de la cantera verdiblanca. El guardameta internacional con España en categorías inferiores realizó varias paradas que valen puntos, entre ellas algún que otro mano a mano. No es casualidad que digan en los pasillos de la ciudad deportiva bética que es el mejor portero que hay en todos los escalafones inferiores (y el de más futuro) y que Manuel Pellegrini cuente con él asiduamente en los entrenamientos, sobre todo de cara a los duelos continentales.

Victoria trascendental para el Betis Deportivo, que acumula dos partidos sin salir derrotado, con un empate y una victoria, encajando dos goles y anotando cuatro, y con lo más importante: demostrando un aire fresco en el juego y en la actitud de sus futbolistas con la llegada de Dani Fragoso. Se coloca penúltimo, abandonando el farolillo rojo a ocho puntos (menos de tres victorias) de la salvación, quedando todavía 57 puntos por disputarse. Si alguien puede salvar al filial bético, ese es Dani Fragoso.