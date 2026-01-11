Cerca de un mes de baja Cucho con el Betis: los partidos que se pierde

Cucho Hernández es agarrado por David Costas en la pelea por un balón.

Las pruebas realizadas al Cucho Hernández en las primeras horas de este domingo como ya anunciaba este diario en la tarde de este pasado sábado han determinado que el delantero del Betis tiene una lesión muscular que le tendrá de baja durante un período cercano a las cuatro semanas, como bien han avanzado los compañeros de Mundo Betis y ha podido confirmar Diario de Sevilla con fuentes del conjunto verdiblanco.

Según las mismas, se espera que el tiempo de ausencia no llegue a ese mes completo, pero en las lesiones musculares siempre se depende de la evolución personalizada de cada futbolista.

Cucho Hernández celebrando un gol del Betis en La Cartuja / CH

Cuántos partidos se pierde Cucho con el Betis

El delantero verdiblanco, si se cumplen los presagios, estaría de baja hasta la segunda mitad de febrero, ya con el mercado terminado. Si se confirma, al menos se perdería los siguientes partidos:

Copa del Rey: Elche*.

LaLiga: Villarreal, Alavés, Valencia y Atlético de Madrid.

UEFA Europa League: PAOK y Feyenoord.

En total, unos siete partidos con duelos clave ante Villarreal y Atlético de Madrid, junto a los de Europa.