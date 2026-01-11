La posición del Betis a final de este curso según su media en la primera vuelta

Doloroso empate para el Betis en Oviedo (y lo consiguió en los últimos instantes de partido) tras ponerse por delante el conjunto de Almada en un nuevo error defensivo de los verdiblancos. Se acaba por tanto con este resultado la primera vuelta del curso 25/26 en LaLiga, y Manuel Pellegrini tiene al Betis (de momento) en sexta posición, con 29 puntos divididos en siete victorias, ocho empates y cuatro derrotas. En ellos, se han anotado 31 goles y se han recibido 25 por parte del equipo de La Palmera. Una media demasiado baja a favor y demasiado alta en contra que les llevaría a los 50 goles encajados a final de curso. Un número con el que entrar en Europa sería un hito complejo.

Echándo la vista atrás, destaca que es la tercera marca más alta que ha conseguido el entrenador chileno a los mandos del conjunto de La Palmera, sumando 29 puntos de 57 posibles, medio punto más que la mitad exacta de esa cifra. Con estos números, el análisis se puede centrar en los objetivos reales del equipo reconocidos públicamente, o bien en esa voluntad oficiosa que hay dentro del conjunto de Heliópolis de dar un pasito más.

El anhelo de un punto más de exigencia

Si la visión de esta primera vuelta se hace desde un prisma meramente resultadista basado en los objetivos que se emiten de forma oficial desde Heliópolis, no hay ningún tipo de discusión. Manuel Pellegrini sigue entregando en La Palmera su dosis inigualable de regularidad, estabilidad y una media de puntos que se corresponde a la perfección con lo que se necesita para clasificarse a competición europea la próxima temporada (siendo consciente de que los ingresos por Conference League supondrían un pequeño dolor de cabeza en las cuentas respecto a lo que supondrían los de la Europa League).

Eso sí, ese pasito más que se pide por los pasillos de la ciudad deportiva Luis del Sol no termina de llegar. El conjunto verdiblanco no ha conseguido ganarle este curso a ninguno de los cuatro equipos clasificados a final de la tabla. No ha sumado ante Valencia, Levante, Girona y Oviedo. Para ir a Europa, está claro que esos ocho puntos que se ha dejado en el camino ante equipos de ínfimo nivel son muy importantes. Pero aquellos que marcan una diferencia clara son los que no se suman ante los rivales fuertes de LaLiga. Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao y Villarreal. A ninguno ha conseguido vencer el conjunto heliopolitano.

Manuel Pellegrini, en el banquillo del Carlos Tartiere en el duelo contra el Oviedo. / Eloy Alonso / Efe

El puesto del Betis según la media de puntos

Si los verdiblancos siguen con esta media de puntos, terminarían la temporada con 58 puntos. Una cifra que a priori se podría pensar que es algo corta para las aspiraciones europeas y más teniendo en cuenta que equipos como Villarreal o Espanyol tienen una media de puntos muy superior a la media esperada, o que el Athletic no ha dado todo de sí en la primera vuelta y podría remontar.

Con 58 puntos, el conjunto verdiblanco hubiese quedado en estas posiciones en las anteriores campañas:

En la 24/25 hubiese quedado sexto (misma posición) por delante del Celta (55).

En la 23/24 hubiese quedado séptimo (misma posición) por delante de Villarreal (53).

En la 22/23 hubiese quedado sexto (misma posición) por delante de Osasuna (53).

En la 21/22 hubiese quedado octavo (fuera de Europa) por delante de Athletic (55) y por detrás de Villarreal (59).

En la 20/21 hubiese quedado séptimo empatado a puntos con Villarreal y hubiese clasificado a Europa al tener el balance directo ganado con la victoria en La Cerámica.

Es decir, lo normal es que con esta media, el Betis se clasifique a Europa este curso siempre y cuando no siga bajando aún más el rendimiento.