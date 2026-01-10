Cucho Hernández pasará pruebas médicas con el Betis en las próximas horas; las primeras sensaciones

Una de las peores noticias que se lleva el Betis del Estadio Carlos Tartiere es la lesión de Cucho Hernández. El delantero colombiano sintió un pinchazo en una acción ofensiva de transición rápida de los de Pellegrini y se llevó la mano a su muslo izquierdo en la parte frontal. Rápidamente se tiró al suelo, se tocó la zona y pidió el cambio. Se retiró caminando por su propio pie, por lo que todo apunta a que no debería ser algo demasiado grave, pero sí una afección muscular propia de la explosividad de esa carrera.

De hecho, tal y como ha podido conocer Diario de Sevilla, el delantero cafetero se someterá en las próximas horas durante este domingo a una serie de pruebas médicas que determinarán lo que le ha ocurrido y podrá hacerse una primera estimación del tiempo de baja. Igualmente, los primeros veredictos hablan de que las sensaciones no son malas.

El Cucho celebra su gol al Utrecht en la Europa League. / José Manuel Vidal / Efe

Podría perderse dos partidos clave

Si se confirma que tiene, aunque sea leve, alguna especie de rotura muscular (aunque sea una de esas famosas microroturas), lo normal es que la baja se extienda hasta los 10 días como mínimo. Eso sí, hasta que no haya parte médico del conjunto verdiblanco no se podrá conocer a ciencia cierta qué es lo que tiene y el tiempo estimado de ausencia. Lo que parece muy complicado es que llegue al choque del próximo miércoles ante el Elche CF en La Cartuja en el partido correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey. Y el sábado, recibirá al Villarreal que va en la liga como un cohete.

Un partido en el que habrá que ver si el técnico chileno puede contar con Ángel Ortiz y Junior Firpo, otros dos afectados del choque en Asturias. Así hablaba del tema en rueda de prensa: "Las tres sustituciones son por lesiones musculares; veremos cómo reponden en los próximos días".