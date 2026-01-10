Las fotos del Oviedo-Betis

El Real Oviedo sigue sin ganar y, aunque volvió a ver portería y todavía no pierde con Guillermo Almada en el banquillo, firmó tablas en casa con un Real Betis (1-1) al que tampoco le vale el empate.
Los locales se adelantaron con un disparo lejano de Ilyas Chaira y los verdiblancos empataron con un cabezazo picado de Lo Celso.
