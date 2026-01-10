El Betis no muestra las distancias con el colista (1-1)

Riquelme se lamenta del disparo que tuvo en el tiempo de prolongación, que se le fue muy arriba.

Empate contra el colista del Real Betis Balompié en su visita al Nuevo Carlos Tartiere de Oviedo. ¿Un punto satisfactorio, sobre todo teniendo en cuenta que los asturianos se habían adelantado a través de Ilyas Chaira, o un resultado decepcionante para la tropa de Manuel Pellegrini si se atiende a sus aspiraciones y la entidad del adversario? Cada cual podrá interpretarlo como entienda oportuno, pero no tienen muchos motivos los verdiblancos para acabar con un emoticono de alegría como reflejo de su rostro después de la igualada y también del rendimiento del equipo.

Porque su Betis tuvo muchas ocasiones a lo largo del litigio, sobre todo en esos dos balones de Cucho Hernández a las maderas de la portería de Aarón Escandell, uno de ellos con un disparo desde casi el punto del centro del campo, pero no transmitió jamás la sensación de que estaba mandando en el juego a pesar de tener enfrente a un rival de una categoría sensiblemente inferior. Tanto que se medían sobre el césped el sexto equipo de LaLiga en lo referente a la puntuación acumulada con el peor de la categoría, ya que, para algo, como decía el propio Pellegrini en la rueda de prensa de la víspera, es el colista de la misma.

Pero el cuadro heliopolitano, a pesar de algunas llegadas claras, sobre todo en algunas contras y también en la que tuvo Pablo Fornals tras un regalo de Escandell (25’), no fue capaz de transmitirle al rival esas diferencias que existen entre ambos. Los béticos tuvieron las ocasiones más claras, pero nunca el control absoluto de la situación. Lógicamente, eso los condujo también a sufrir en algunas aproximaciones de los oviedistas ante un acertado Álvaro Valles.

El partido iba a nacer con un ritmo alto y sin tiempo para el tanteo. Muy pronto, Bartra tuvo que emplearse a fondo para salvar una acción peligrosa ante Alberto Reina, primer aviso de un Oviedo atrevido. El Betis respondió con una llegada elegante de Ángel Ortiz, adornada con un taconazo con cacha incluida de calidad, aunque sin remate final. Era sólo el prólogo de un primer tiempo desatado por parte y parte.

La primera ocasión diáfana llegó en una transición perfecta del conjunto verdiblanco. Tras un córner del Oviedo, la contra fue conducida por Antony, continuada por Fornals y finalizada por Cucho Hernández, cuyo disparo, durísimo, se estrelló en el poste (24’). Apenas un minuto después, Escandell regaló el balón a Pablo Fornals, pero el portero se redimió con una parada a bocajarro que evitó el gol.

El Betis había tenido la doble oportunidad de adelantarse en el marcador, pero el Oviedo no se encogió. Hassan puso un centro venenoso al que no llegaron por centímetros Forés ni Reina, y poco después el Cucho volvió a rozar el gol con un disparo desde el círculo central que se estrelló en el travesaño tras un error de Sibo. El intercambio era constante. Lo Celso tuvo una clara a pase del colombiano y Lucas Ahijado obligó a Valentín Gómez a una intervención salvadora tras otra jugada de Hassan. En el córner posterior, Forés cabeceó fuera por muy poco.

El partido no iba a bajar de revoluciones tras el paso por los vestuarios. La primera correspondería de nuevo al Betis. Un excelente pase raso de Antony hacia Lo Celso acababa con una buena parada de Aarón (59’). Antes, Antony había disparado a las manos del guardameta local con todo a su favor (52’).

Pero, paradójicamente, lo que llegaría sería el gol del Oviedo. En el minuto 64, un saque largo fue bajado por Forés ante un Bartra que midió mal en el salto, y Chaira recogió el balón para sacar un disparo raso desde fuera del área que encontró la red. Tal vez Álvaro Valles pudo hacer algo más.

El gol, sin embargo, no cerró el partido. En absoluto, lo abrió aún más. Valles salvó un nuevo intento de Hassan con los pies y Escandell respondió a un latigazo lejano de Bartra con una excelente palomita (73’). Todo acontecía en apenas un minuto y el ritmo no decaía para nada a pesar del carrusel de cambios.

El Betis insistía y encontró premio en el tramo final. En el minuto 83, Antony volvió a desequilibrar por su banda y puso un centro preciso hacia dentro que Lo Celso desvió lo justo con la cabeza para que la pelota, picada, se convirtiera en el empate.

Aunque no fuera a través de un juego brillante, el descuento mantuvo la tensión hasta el último segundo. Chimy Ávila rozó el gol de cabeza y Riquelme lo intentó desde atrás con un disparo demasiado alto. El silbato final selló un empate que dejó la sensación de que cualquiera pudo ganar. Un choque sin dueño, fiel reflejo de dos equipos que se atrevieron. Eso sí, jugaba el sexto de la Liga contra el colista y eso tal vez exigiera mucho más por parte del lado verdiblanco.