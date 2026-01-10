El Oviedo-Betis, en directo: ¡Empieza el partido!

El conjunto verdiblanco visita al colista con el objetivo de recuperar el paso ganador tras la goleada encajada en el Santiago Bernabéu Bakambu, aunque ya ha trabajado con el grupo tras regresar de la Copa de África, se quedó fuera de la convocatoria

El Betis echa el cierre a la primera vuelta en Primera División visitando el Carlos Tartiere, casi 25 años después, en busca de un triunfo revitalizador que haga olvidar la goleada encajada en la jornada anterior ante el Real Madrid. Manuel Pellegrin desplazó a la capital del Principado de Asturias a los mismos futbolista que la semana pasada, ya que mantiene las bajas del lesionado Isco, Abde y Amrabat y mantuvo fuera de la lista a Bakmabu, pese a que el delantero ya está disponible.

El conjunto verdiblanco no puede fallar ante el colista de LaLiga, el Oviedo, que encadena seis encuentros sin marcar en su estadio, más de 600 minutos sin cantar un gol como local, que no gana un partido desde el 30 de septiembre (1-2 en Mestalla) y que apenas ha anotado 8 tantos en lo que va de liga. Un pobre bagaje que lo ha llevado a la cola de la clasificación.

El encuentro será dirigido por el balear Cuadra Fernández, apoyado desde el VAR por Pizarro Gómez, el mismo que llamó a capítulo al árbitro de campo para que señalase penalti en contra en Cornellà con el tiempo cumplido sin ver el previo empujón del atacante a Valentín Gómez.