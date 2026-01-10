Pellegrini, conforme con el funcionamiento, "pero el punto se queda corto"

Ya avisaba en la previa Manuel Pellegrini que no se fiaba de la condición de colista del Oviedo y el partido le dio la razón, porque su equipo acabó rescatando un empate que sabe a poco por las ocasiones de la primera parte que fallaron los verdiblancos, pese a que el Betis nunca fue el cojunto dominador que podía esperarse en el campo del último clasificado y tras la mala imagen ofrecida en el Santiago Bernabéu.

"Al Oviedo le satisface mucho más el empate que a nosotros. En el primer tiempo dispusimos de tres o cuatro oportunidades claras que no convertimos y que pudieron marcar el partido. Las ocasiones hay que crearlas y convertirlas, si no, no sirven", indicó el técnico chileno, que quedó "conforme con el funciomiento, pero el resultado se qeuda corto".

En esa línea incidió el preparador heliopolitano, quien recordó "varias opciones claras y remates al palo". "No hay nada que reprochar al equipo en actitud y funcionamiento, pero no fuimos efectivos", dijo Pellegrini, que valoró positivamente esta primera mitad del curso: "La primera parte de la temporada es positiva, porque seguimos en las tres competiciones, aunque quizá podíamos tener algún punto más en la Liga. La campaña hasta ahora es buena, pero aún hay que cosechar lo sembrado antes. En términos generales, la primera vuelta es un aprobado con la ambición de seguir mejorando", aseguró.

Es por ello que al entrenador bético le quedan "sensaciones encontradas". "El equipo hizo un buen partido con claras ocasiones en la primera parte para liquidar el encuentro. En la única llegada ellos convirtieron gol, logramos el empate y pudimos ganar en la última juada. No tengo nada que reclamar en cuanto a actitud y entrega, pero el punto nos sabe a poco", apuntó Pellegrini, que no se refirió a las protestas del Oviedo al gol de Lo Celso, porque no pudo ver la imagen repetida, y se refirió a la nueva imagen de un Oviedo que "peleará por salvarse". "Vi los dos choques anteriores de almada y ahora éste y creo que el Oviedo es un buen equipo que pasa por un mal momento en la clasificación, pero tiene una idea clara de fútbol. Intentó llegar con sus armas y le deseo que siga mejorando. Creo que peleará por la salvación. Está demostrando que ha tomado el camino es el correcto", indicó.