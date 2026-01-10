Cucho Hernández: "Ahí está la equivocación, en responder cuando nos golpean"

Tras un empate que sabe a poco Cucho Hernández, que se llevó el MVP del partido pese a no marcar, fue claro al decir que el equipo se equivocó al responder cuando recibió el golpe del gol de Ilyas.

"Reaccionamos en los últimos 10 minutos y ahí está la equivocación, en responder cuando nos golpean. Queríamos los tres puntos, pero no se ha dado el día y rescatamos un punto", dijo el colombiano, que en la primera estuvo mucho más activo rozanzo el gol en un par de ocasiones. primero con un derechazo al palo en el costado diestro del área y después con un tiro desde el centro del campo al ver a Escandell adelantado, pero dio en la parte superior del larguero.

Y a ello se refirió el delantero. "Perdonamos en la primera parte con varias acciones y ellos marcaron en la primera clara ocasión que tuvieron y se nos complicó el partido, pero al menos rescatamos un punto", repitió Cucho, que acabó lesionado al sentir un pinchazo en el muslo en una carrera.

En la misma línea se expresó Valentín Gómez, que lamentó lograr sólo un empate en un partido que el Betis "dominó en líneas generales". "Al final cuando llegas y llegas y no conviertes te acaba pasando factura. Tuvimos la mala suerte de que el balón no entró y acabamos con un empate. Fue un buen partido en líneas generales, sin errores colectivos, porque su gol fue en una jugada aislada. Nos vamos enfadados porque siempre queremos ganar. No nos vamos contento", aseguró el central argentino.