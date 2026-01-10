Junior, Ángel Ortiz y Cucho Hernández, lesionados en Oviedo

Si empatar en casa del colista ya es por sí una mala noticia, el drama puede ser mayor a expensas de conocer el alcance de las lesiones de Cucho Hernández, Junior y Ángel Ortiz, que tuvieron que ser sustituidos por distintos problemas musculares.

Especialmente preocupante es el caso de Cucho Hernández, uno de los futbolistas más en forma de la plantilla que en una carrera sintió un pinchazo en el muslo, a la altura de la ingle, y pidió rápidamente el cambio. "Las tres sustituciones son por lesiones musculares; veremos cómo reponden en los próximos días", explicó Manuel Pellegrini en la rueda de prensa casi descartándolos para el duelo con el Elche del miércoles.

Antes, en el minuto 61. Ángel Ortiz, que disfrutaba de su cuarta titularidad, también fue cambiado por Bellerín por otro problema muscular, como Junior en el minuto 80, reincidente en esta cuestión, cuando entró en su lugar Ricardo Rodriguez.

A falta de conocer el alcance exacto de las dolencias, lo cierto es que parece que ninguno podrá estar el miércoles en el duelo copero ante el Elche, ya que no hay tiempo para recuperarse y en caso de que se haya quedado e un susto a buen seguro Pellegrini no querrá arriesgar ahora que el calendario vuelve a apretarse con la Copa del Rey y la Europa League con seis encuentros en menos de tres semanas.