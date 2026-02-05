Ruibal: "Lo hemos hecho todo mal"

Ruibal dio la cara nada más terminar el encuentro y ante los micrófonos de Movistar+ pidió disculpas a los seguidores verdiblancos tras la derrota por 0-5 ante el Atlético en un encuentro en el que la plantilla no dio la talla.

"No hemos estado a la altura. Sólo puedo pedir disculpas. Creo que hemos llegado muy tarde a todas las situaciones de presión y nos han matado en las transiciones. Es un equipo de mucha calidad capaz de jugar al primer toque", analizó el canterano, que empezó el choque jugando de lateral derecho y en la segunda parte se convirtió en la referencia ofensiva.

El jugador verdiblanco reiteró las disculpas por la mala imagen ofrecida durante los 90 minutos y mira ya al partido del domingo contra el Atlético, en el Metropolitano, como una oportunidad para darle la vuelta a la situación: "Esta noche toca pasarlo mal, pedir disculpas de nuevo y pensar en la revancha el domingo. Habrá que trabajar, ver lo que hemos hecho mal, que ha sido todo, y recapacitar", finalizó.