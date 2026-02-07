La convocatoria del Betis para la cita ante el Atlético en el Metropolitano

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una lista de convocados de 22 jugadores en la que la principal novedad es la entrada del delantero de la cantera Rodrigo Marina.

El Chimy Ávila, con unos problemas físicos, se ha quedado fuera de la lista, al igual que el Cucho, Bellerín, Lo Celso e Isco, que siguen en la enfermería con sus diferentes procesos de recuperación. Así, el técnico chileno ha llamado a Rodrigo, que viene alternando el filial con el primer equipo juvenil.

Para este partido, después de la sanción cumplida ante el Valencia, vuelve Natan para la Liga. Así, la convocatoria para el partido en el Metropolitano está formada por los siguientes jugadores: Valles, Llorente, Bartra, Natan, Altimira, Antony, Fornals, Abde, Bakambu, Ricardo, Adrián, Álvaro Fidalgo, Valentín Gómez, Riquelme, Deossa, Marc Roca, Junior, Ruibal, Pau López, Rodrigo Marina, Ángel Ortiz y Pablo García.