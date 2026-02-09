Álvaro Fidalgo, aterrizaje a ritmo frenético en el Betis

Llegar y pegar. Dijo Manuel Pellegrini que por las bajas que tenía en el centro del campo su prioridad en el mercado antes que un delantero era un medio y ha demostrado con hechos sus palabras. Álvaro Fidalgo aterrizó en Sevilla el martes, el miércoles fue presentado y el jueves ya se enfundó la camiseta verdiblanca. Tres días más tarde disfrutó ya de su primera titularidad en LaLiga saboreando su primer triunfo en Primera División cumpliendo así el sueño de debutar en la máxima categoría en España.

El centrocampista ovetense no ha parado desde el martes y todo se ha producido a gran velocidad: presentación oficial, estreno con 45 minutos en la noche más amarga de la Copa y este domingo en LaLiga, en un partido en el que fue protagonista hasta ser sustituido en el minuto 88 por Bartra.

“Espero ir creciendo poco a poco. Es un día muy feliz para mí, aunque el debut en la Liga me haya llegado un poco tarde”, señaló tras el encuentro en el Metropolitano en el que fue protagonista asegurando la pelota (35/37 pases completados) y dando criterio al juego bético cuando tenía el balón. Añadió dos despejes, 3/7 duelos ganados y una recuperación.

Único refuerzo invernal del conjunto bético, su fichaje responde a las bajas de larga duración de Lo Celso e Isco, fundamentalmente. El asturiano tiene que adaptarse a una liga en la que se juega más rápido y el nivel físico es superior a lo que estaba acostumbrado en el América, pero demostró que ha llegado con ritmo competitivo y preparado para jugar.

Ha tardado, pero ha cumplido su sueño de debutar en Primera con 28 años, después de consolidarse en México durante cinco temporadas. Ex canterano del Real Madrid, al que llegó en 2012 tras pasar por el Oviedo, Sporting y el Condal de Noreña. Debutó con el primer equipo blanco en 2018 de la mano de Santiago Solari y, tras pasar por Rayo Majadahonda y Castellón, se incorporó al América en 2021 disputando 223 partidos oficiales en los que firmó 22 goles y 29 asistencias.

El Maguito apunta a ser una pieza importante en el esquema verdiblanco, ya que puede actuar en distintos puestos en el centro del campo. Ante el Atlético jugó por detrás del punta retrasando su posición Fornals, más acostumbrado a jugar junto a Marc Roca, pero no será extraño verlo ahí pronto, pues su adaptación debe ser más rápida que la de Deossa.