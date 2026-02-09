El mensaje de Bakambu: "En los momentos difíciles aprendemos y crecemos"

No marca de verdiblanco desde el 24 de septiembre, cuando anotó en la Liga Europa frente al Nottingham Forest. Apenas suma dos tantos esta temporada (marcó frente al Athletic en La Cartuja) y ha estado en la rampa de salida todo el marcado de invierno, pero Bakambu es jugador del Betis hasta el final de temporada y Manuel Pellegrini le dio la oportunidad en el Metropolitano de resarcirse tras todo el ruido de la ventana de fichajes.

Protagonizó dos buenas acciones al contragolpe que acabaron con dos remates detenidos por Oblak, pero lo mejor es que el delantero congoleño demostró estar metido en su trabajo, que se ha aislado de todo el ruido exterior y que en caso de que el técnico vuelva a confiar en él seguirá dándolo todo, con más o menos acierto.

“La vida es una serie de altibajos. A veces pasamos por momentos difíciles, pero es precisamente en esos momentos que aprendemos y crecemos. Y mantener la fe, incluso cuando las cosas se complican, es lo que nos permite seguir adelante. En definitiva, es lo que da sentido y nos hace más resilientes”, escribió en redes sociales el delantero congoleño, que acaba contrato el próximo mes de junio y que esta campaña apenas acumula 820 minutos, la mitad de ellos en la fase liga de la competición europea, firmando dos tantos y dos asistencias en lo que va de curso.