Antony y la pubalgia: "Sé el dolor que siento, el míster y los compañeros saben el sacrificio que hago"

El futbolista del Betis Antony ha explicado en La Jugada de Canal Sur Radio el problema que viene arrastrando con la pubalgia que padece, realizando un trabajo a diario de recuperación para poder llegar a los partidos de la mejor forma posible.

"Pasé un momento difícil por no hacer pretemporada, que marca la diferencia, pero me cuido mucho. Desde el partido ante el Getafe vengo jugando con mucha molestia. Es un dolor que me incomoda mucho. Intento hacer las cosas, pero es difícil. Estoy haciendo tratamientos, pues no me gusta estar fuera de los partidos. Sé el dolor que siento cada vez que termina el partido. Tengo poco tiempo para recuperar, es muy difícil, pero no lo uso como excusa. Me cuido mucho para estar disponible", ha indicado Antony sobre su situación a nivel físico.

"No me gusta usarlo como excusa. Es una realidad que me molesta. Llevo todo el día tratándome para estar bien. Tengo que mejorar, pero estar 40 días sin entrenar no es fácil. El míster y mis compañeros saben el sacrificio que hago para jugar. Las críticas siempre vienen, pero lo importante es tener la cabeza centrada. Sé lo que puedo dar y trabajo todos los días para dar mi mejor versión", ha agregado al respecto el paulista.

Por otro lado, Antony ha vuelto a dejar claro lo a gusto que se siente en el Betis: "Fue la mejor decisión de mi vida venir aquí. He vivido un año increíble. Toda mi familia está muy feliz aquí. Me da mucho orgullo vestir la camiseta del Betis. Es un club y una ciudad que me encantan mucho. El cariño de la gente, el día a día, todo eso marca la diferencia. La clave es la gente, cómo me recibieron y el cariño de todos. El Betis es una gran familia y eso me hace feliz".

Otro aspecto importante analizado por Antony ha sido la eliminación en la Copa, una noche muy dura, y cómo el equipo se sobrepuso en el Metropolitano: "Fue muy duro. Nuestra afición esperaba mucho de nosotros. Pero aprendimos, la clave fue la charla del míster, el hacer autocrítica, ver el partido repetido y saber que todos tenemos que mejorar. Eso lo demostramos contra el Atlético fuera de casa, el espíritu y la actitud. No sólo debemos ver lo malo, porque estamos haciendo una buena temporada. Estamos quintos en LaLiga y clasificados en la Europa League".

"Nuestra afición tuvo razón, porque hicimos un partido muy feo, pero lo más importante es que estamos juntos. Después de la charla del míster hablamos mucho y sabíamos que había que cambiar la intensidad. Eso demuestra que somos una familia. Hicimos un buen partido contra el Atlético, y ahora debemos hacerlo mejor contra el Mallorca, con la misma intensidad y las mismas ganas", ha añadido sobre lo ocurrido en los dos últimos partidos contra los colchoneros.

El brasileño tampoco se olvida del Mundial de este verano: "Vestir la camiseta de Brasil es muy especial, pero primero tengo que hacer mi parte en el club. Debo hacer las cosas bien y la selección es una consecuencia. Si marco goles, doy asistencias o ganamos partidos, que es lo más importante, la selección será una consecuencia. Trabajaré para jugar mi segundo Mundial".

Dentro de ese trabajo, Antony también tiene presente la Europa League, después de lo vivido el curso pasado en la Conference: "Estoy orgulloso de dónde llegamos. Claro que aprendimos mucho y tenemos el sueño de volver a una final, pero hay que ser humildes".