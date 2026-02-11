Abde, el alma del Betis: "Estoy muerto, hermano"

"Estoy muerto, hermano". Éstas fueron las palabras de Abde a los medios oficiales del Betis, al finalizar el encuentro en el Metropolitano el pasado domingo, en el clásico vídeo de reacciones de los futbolistas tras conseguir un triunfo. No es el internacional marroquí de muchas palabras en sus comparecencias públicas o entrevistas, pero sí muy expresivo, y no pudo expresar mejor su sentir por la victoria después del varapalo sufrido tres días antes en la Copa del Rey.

El extremo verdiblanco se ha convertido por méritos propios en un firme baluarte del equipo de La Palmera, con un altísimo grado de compromiso, sacrificio, trabajo diario en la ciudad deportiva y mentalización para enfocarse en mostrar todo ese maravilloso fútbol que lleva dentro en pos de ponerlo al servicio del Betis. Y es que no queda ya rastro de esa irregularidad mostrada por Abde en su primer año en Heliópolis (2023-24). La campaña pasada supuso un punto de inflexión y en ésta sigue brillando con luz propia.

El futbolista nacido en Béni Mellal comenzó el último curso (2024-25) con protagonismo, teniendo minutos, pero poco a poco se fue apagando. No terminaba de ofrecer un rendimiento regular e incluso en algunos partidos mostraba cierto desánimo cuando no le salían las cosas. Y tampoco, en la definición mejoraba. Así, poco a poco, unido a unos problemas en el tobillo y a la irrupción de Jesús Rodríguez, fue perdiendo protagonismo, hasta que en el tramo final de la temporada dio un enorme paso adelante en todos los sentidos.

Abde y Pellegrini bromean en una rueda de prensa previa a un partido de la Europa League de la presente temporada. / Julio Muñoz / Efe

Para ello Abde gozó -siempre la ha tenido- de la confianza absoluta de Manuel Pellegrini. Su rendimiento en el campo creció exponencialmente, su trabajo diario en la ciudad deportiva para mejorar esa faceta en cuanto a definición de cara a gol dio resultado con goles importantes, de gran valor, como los conseguidos ante la Fiorentina, tanto en la ida como en la vuelta de las semifinales de la Conference League, o en la final ante el Chelsea, la cual no pudo terminar por unas molestias.

El internacional marroquí cerró la temporada con los siguientes números: 32 partidos de Liga (1.995 minutos), 2 goles y 3 asistencias; mientras que en la Conference League, contando la eliminatoria de la fase previa, jugó un total de 15 partidos (817 minutos), 6 goles y una asistencia. Y en la actual sigue con la flecha hacia arriba. Tanto que en la Liga, en 14 partidos -se perdió los cuatro primeros partidos por molestias de tobillo- ya ha mejorado los registros de la temporada pasada, pues en estos momentos lleva 4 goles y 5 asistencias en 1.053 minutos. Y en la Europa League también está ofreciendo por ahora un buen nivel, con 3 goles en 8 partidos (480 minutos).

Abde es, por tanto, pieza fundamental en el Betis, mostrando un alto grado de implicación, tanto en tareas ofensivas como defensivas; manteniendo una muy buena conexión con sus compañeros, como ocurre con Antony; y devolviendo con buenas actuaciones el apoyo y la confianza dada por Manuel Pellegrini, algo fundamental para que el talentoso futbolista verdiblanco, al que ni siquiera se le está notando en el campo que esté acusando el desgaste de haber disputado la Copa de África -cosa que hubiera sido lógica y comprensible-, esté sacando todo el balompié que lleva dentro. Así es Abde, parco en palabras, pero claro y contundente, como ese "estoy muerto, hermano". Un ejemplo de sacrificio, entrega y superación al servicio del Betis y es justo reconocérselo.