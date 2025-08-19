Freestyle Motocross en la Plaza de Toros de Constantina este fin de semana: consigue tu entrada

El próximo fin de semana, concretamente el sábado 23 de agosto, el municipio sevillano de Constantina acogerá el espectáculo Freestyle Motocross, de la mano de VertiGO FMX, una de las productoras más potentes del panorama nacional, junto al Ayuntamiento de Constantina y el Motoclub Gambrinus.

Se trata de una cita única que tendrá lugar en la Plaza de Toros de la localidad a partir de las 21:00 horas y con la que se podrá disfrutar de unos saltos imposibles y de unas acrobacias aéreas que dejarán a todo el público asistente con la boca abierta.

Los pilotos invitados a este espectáculo sin precedentes en la localidad de la Sierra Norte son cuatro auténticas leyendas del freestyle español:

Pedro Moreno, cuatro veces campeón de España.

Abraham Parra, actual campeón del Mundial de las Naciones (Múnich) el pasado año, 3º en el campeonato de España y 2º en la copa de España.

Nacho Crespo, FMX Pro Rider que con tan solo 15 años, pondrá el espectáculo al máximo nivel.

Daniel Karpin, referente internacional en categoría profesional.

Cómo conseguir tu entrada

Las entradas para asistir al evento que tendrá lugar el próximo 23 de agosto en la Plaza de Toros de Constantina ya están a la venta a través de la página web de Vértigo FMX. La entrada general para adultos tiene un coste de 20 euros por persona mientras que la de niños (menos de 12 años) tiene un precio de 14 euros.

En ambos casos existe la opción de adquirir un pase VIP que asciende a 40 euros en el caso de los adultos y a 25 en el caso de los menores de 12 años. Estos pases tienen acceso preferente, asientos a pie de pista, acceso a los entrenamientos y posibilidad de conocer a los pilotos para conseguir un autógrafo o una foto.

Además de la página web, las entradas también pueden adquirirse en diferentes puntos de venta físicos que hay repartidos por el pueblo de Constantina y por Cazalla de la Sierra y La Puebla de los Infantes. Son los siguientes:

Automóviles Alfredo (Constantina)

Imprenta Quevedo (Constantina)

Motoclub Gambrinus (Constantina)

Fernando Carriles (Cazalla de la Sierra)

Bar Benjamín (La Puebla de los Infantes)

Pub Triana (La Puebla de los Infantes)

Sobre Freestyle Motrocross

El Freestyle Motocross (FMX) es una disciplina extrema dentro del motociclismo en el que los pilotos realizan acrobacias y trucos en el aire, desafiando la gravedad. Se diferencia del motocross tradicional por su enfoque en trucos espectaculares y puntuaciones basadas en la dificultad y ejecución de los mismos, más que en la velocidad y la carrera.

Este deporte extremo se caracteriza por los saltos y acrobacias, por ser un espectáculo muy visual en el que la puntuación queda establecida por unos jueces y por ser un deporte emocionante y desafiante que combina la habilidad técnica con la audacia para crear trucos aéreos impresionantes que no dejarán a nadie indiferente.