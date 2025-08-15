Mangafest Sevilla 2025: estas son las nuevas fechas del mayor evento del manga en Andalucía

El próximo mes de diciembre, durante los días 6, 7 y 8, el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES) acogerá una nueva edición de Mangafest, el mayor evento del manga y la cultura japonesa en la ciudad hispalense.

Como todos los años la cita incluirá diferentes propuestas como torneos, concursos, cosplay, K-Pop y encuentro con YouTubers, ilustradores, actores y cosplayers, como San Pito Pato, cuya participación ya está confirmada. Respecto al resto de personajes invitados aún no está confirmada su presencia en la cita. El evento dará comienzo la mañana del sábado, a las 10:00 horas, y se extenderá hasta las 20:00 horas. El horario del domingo y del lunes serán idénticos.

Una de las particularidades de Mangafest es que ofrece la oportunidad de conocer en persona y poderse fotografiar con algunos personajes famosos entre los que habrá YouTubers, ilustradores, actores y actrices de cine, series y televisión, cosplayers, dibujantes, músicos, artistas…

Venta de entradas

Las entradas se venderán por tramos con importantes descuentos por su compra adelantada. A día de hoy y hasta el próximo mes de septiembre los tickets para acceder al lugar donde se celebra el evento tienen un coste de 12 euros por persona y día. El pase para acceder al recinto de manera ilimitada todos los días tiene un precio de 30 euros por persona.

Desde el 1 de septiembre y hasta el 28 de noviembre el coste de las entradas por día ascenderá a 14 euros mientras que el pase para los tres días se mantendrá a 30 euros. El último tramo, que comienza el 29 de noviembre y se extiende hasta el 8 de diciembre de 2025 tiene un incremento en la entrada a razón de 16 euros por persona y día y de 30 euros en el caso del abono para todos los días. Los grupos de 50 o más personas obtendrán un descuento de 50 céntimos de euro en cada entrada respecto al precio de venta.

Además de la entrada general también existen las entradas combo, con la que se puede añadir al pase una película en DVD de Selecta Visión por 4 euros para hacer más perfecto un finde que promete ser inolvidable. Las entradas para el próximo evento de Mangafest pueden comprarse a través de la página web de Entradea. Solo se habilitará una taquilla para venta física durante el evento en el caso de que todavía queden suficientes entradas disponibles. En pasadas ediciones se agotaron online, por lo que es recomendable hacerse con el pase con tiempo. El precio de la entrada no incluye servicio de parking administrado por FIBES.

Mangafest es el festival de videojuegos y cultura asiática más importante del sur de España. Desde hace años este evento se celebra en la ciudad de Sevilla en diferentes periodos que generalmente suelen coincidir con el invierno y la primavera y cuya celebración tiene lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES).