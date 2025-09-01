Splash Day: jornada de juegos acuáticos para los más pequeños en el Parque Magallanes

El próximo domingo, 7 de septiembre, aprovechando la vuelta de las vacaciones y que el verano se acaba, el centro comercial Torre Sevilla organizará la jornada Splash Day, un día perfecto para disfrutar con los más pequeños tanto con juegos acuáticos como tradicionales. La cita tendrá lugar de 11:00 a 14:00 horas y se celebrará en el Parque Magallanes, lugar en el que Torre Sevilla también organiza su servicio de picnic, ofreciendo la posibilidad de llevar la comida adquirida en el centro comercial a esta zona con butacas y una cesta que aporta el propio centro.

Juegos e inscripciones

Esta jornada dirigida a los más pequeños de la casa está diseñada para que los más pequeños vivan una mañana llena de risas, movimiento y diversión. Desde el clásico pilla-pilla con pistolas de agua hasta carreras a tres pies y pesca de patitos, cada parada del recorrido invita a jugar en equipo y disfrutar del aire libre.

Disfrutar de esta jornada es una actividad completamente gratuita y abierta a todo el público interesado. Para poder formar parte del Splash Day es necesario estar inscrito previamente a Torre Sevilla Club, algo que no tiene ningún coste. Con esta inscripción no solo se podrá participar en esta jornada, sino que además las personas interesadas recibirán obsequios veraniegos y regalos sorpresa.

Además de esto, en horario de 12:00 a 20:00 horas los miembros del club podrán disfrutar de kits completos con mantel, hamacas y menaje, presentando su ticket de compra en los restaurantes del centro comercial, para disfrutar de una buena comida también en el Parque de Magallanes. Las unidades para esta actividad son limitadas.

Durante el mes de septiembre Torre Sevilla abrirá sus puertas todos los domingos. Además, las compras superiores a 15 euros serán premiadas con un pack deportivo (toalla de gimnasio y botella reutilizable). El centro comercial ofrece tres horas de parking gratuito en horario comercial de 10:00 a 00:00 horas.

Sobre Torre Sevilla

Con una superficie total de más de 240.000 metros cuadrados, Torre Sevilla dota a la ciudad de un espacio de vanguardia y se erige como nuevo motor económico sevillano. Ubicado en un entorno privilegiado, el conjunto arquitectónico se ha convertido en un motor de revitalización del espacio urbano de la Isla de la Cartuja, enriqueciéndolo con nuevos usos: el empresarial y turístico, de la mano de la Torre Sevilla y el Hotel Eurostars de cinco estrellas y un mirador 360 con vistas inéditas de la capital andaluza; el cultural, con CaixaForum Sevilla, el comercial y social del Centro Comercial, y el natural, del Parque Magallanes.